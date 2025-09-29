La mañana de este lunes, un grupo de habitantes de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, bloqueó los carriles laterales de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Canal de San Juan, para exigir a las autoridades capitalinas una respuesta urgente a las constantes inundaciones que se han registrado en la zona durante las últimas semanas.

Los inconformes denunciaron que más de 20 viviendas han resultado seriamente afectadas por el desbordamiento de aguas negras y pluviales, lo que ha generado pérdidas materiales y problemas de salud entre las familias.

“Ya estamos desesperados. Desde hace más de dos meses nos inundamos con cada lluvia y nadie nos da una solución. Vienen, nos apuntan en una lista, pero nunca regresan”, señaló Viviana Hernández, una de las vecinas afectadas, quien aseguró que su hogar se encuentra inhabitable por la humedad acumulada.

Vecinos de Agrícola Oriental bloquean Calzada Ignacio Zaragoza por inundaciones persistentes. Foto: Juan Carlos Williams

Los manifestantes asegumetraron que han buscado acercamientos con autoridades de la alcaldía y del Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, hasta el momento, no han tenido una respuesta concreta.

“Cada temporada de lluvias es lo mismo, pero este año ha sido peor. Nos dicen que ya van a mandar cuadrillas, que nos van a apoyar con bombas, pero nunca llegan. Mientras tanto, nuestras pertenencias se echan a perder”, expresó Mario Sánchez, vecino de la calle Sur 16.

Durante el bloqueo, los afectados mostraron cartulinas con mensajes como: “No más promesas, queremos soluciones” y “Las inundaciones nos están ahogando”. El cierre vial provocó afectaciones al tránsito vehicular en dirección al poniente, lo que generó inconformidad entre automovilistas y usuarios del transporte público.

Entre las exigencias planteadas por los vecinos, destacan la desazolvación inmediata del sistema de drenaje, apoyo económico para las familias damnificadas y un programa permanente de mantenimiento en la zona para evitar que la problemática se repita.

“Lo que pedimos no es un favor, es nuestro derecho. Pagamos impuestos, pero cuando necesitamos ayuda nos dan la espalda. Queremos que alguien venga, se meta a nuestras casas y vea cómo vivimos con el agua hasta las rodillas”, comentó la señora Teresa López, quien aseguró que en su hogar el agua alcanzó casi medio metro de altura.

