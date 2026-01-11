Más Información
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se concluyó con éxito el mantenimiento en las seis estaciones de la Línea B que permanecieron cerradas este fin de semana, por lo que mañana volverá a operar de manera normal desde Ciudad Azteca hasta Buenavista.
"La Línea B estará lista para operar de forma normal en beneficio de alrededor de 401 mil usuarios", señaló el Sistema en un comunicado.
Explicó que los trabajos para el colado de las trabes se efectuaron desde la madrugada de ayer y el fraguado del concreto está en marcha.
Además, indicó, se concluyó la instalación de durmientes sintéticos, entre Oceanía y Deportivo Oceanía.
Agradeció la comprensión del público usuario que se vio afectado por el cierre dos días en seis estaciones de la Línea B.
Señaló que durante este fin de semana, los tramos en servicio, desde Buenavista a Morelos y Villa de Aragón a Ciudad Azteca, operaron sin contratiempos.
Recordó que en las estaciones de inicio de servicio de apoyo de la RTP, Morelos y Villa de Aragón, se llevó a cabo un operativo especial de información, asistencia y orientación al usuario, con personal de las áreas de Seguridad Institucional, Protección Civil y Atención al usuario, quienes estuvieron pendientes de cualquier eventualidad del público usuario.
Detalló que el servicio de apoyo de RTP se realiza con 50 vehículos, desde la mañana de ayer sábado, con paradas en las estaciones que permanecieron cerradas: San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía y Deportivo Oceanía.
Agregó que el apoyo del personal del Metro a las y los usuarios, permanecerá hasta fin de servicio.
