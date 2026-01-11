El Gobierno de la Ciudad de México informó que los 304 ejemplares resguardados del Refugio Franciscano que fueron trasladados a las instalaciones del albergue ambiental del Ajusco, en Tlalpan, evolucionan favorablemente y se han acoplado al nuevo espacio.

El médico veterinario Roberto Cordero, director del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, explicó que estos perros rescatados fueron evaluados por especialistas y diagnosticados con problemas dermatológicos y lesiones diversas.

"Tenemos que solucionar bastantes problemas de salud, como son temas dermatológicos, temas de perritos con algunas lesiones que tienen en la piel o lesiones que son degenerativas", explicó al destacar la labor de las y los médicos a cargo de la atención de estos seres sintientes.

Lee también Cinco de cada 10 muertes viales son de motociclistas; Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad alerta por falta de equipo preventivo

Para estas atenciones se encuentra desplegado un equipo de 15 médicos veterinarios en el refugio del Ajusco, quienes realizan el expediente médico individual de los caninos, además de los tratamientos pertinentes para cada ejemplar.

Los especialistas laboran por turnos, mañana, tarde y noche, a fin de garantizar la atención las 24 horas de los siete días de la semana. "Sepan que nuestro compromiso —y el de la Jefa de Gobierno— está con el bienestar animal", aseguró.

De los 304 perros resguardados en el refugio del Ajusco, un 25% son de edad avanzada, 70% se encuentran entre los 5 y 6 años, y los restantes son ejemplares jóvenes; todos cuentan con un techo digno y reciben alimentos, agua, así como juguetes para favorecer su esparcimiento y desarrollo social, todo esto como parte de su recuperación.

Lee también Operativo Regreso a Clases 2025-2026; desplegarán más de 14 mil policías en toda la CDMX

En relación con videos que circulan en redes sociales exponiendo supuestas condiciones adversas para el resto de los perros rescatados del Refugio Franciscano (371 llevados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, y 183 a un refugio temporal en la Utopía Gustavo A. Madero), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) explicó que se están adecuando los lugares, como en su momento se hizo con el recinto de la alcaldía Tlalpan.

En el caso del inmueble en Tlalpan, las condiciones son aptas para los 304 perros que se encuentran en el lugar, sin embargo, las Secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Obras y Servicios (Sobse) van a trabajar coordinadamente para mejorar las condiciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv