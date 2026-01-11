Para este regreso a clases, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que mañana desplegará 14 mil 422 policías con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial del personal docente, estudiantes y padres de familia.

Señaló que esto forma parte del Operativo Regreso a Clases 2025-2026.

Refirió que los uniformados estarán apoyados de mil 24 vehículos oficiales, 55 motocicletas, seis grúas, 15 ambulancias, 12 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y tres aeronaves de los Cóndores que realizarán sobrevuelos de prevención y vigilancia en apoyo al personal en tierra.

En un comunicado, la SSC señaló que, desde las 6:00 horas de este lunes, los elementos iniciarán con las labores para salvaguardar el regreso a clases de los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías de la capital.

Así como a los padres de familia, personal docente, maestros y administrativo.

Agregó que, para reforzar las acciones de seguridad, los operadores de los Centros de Comando y Control C2, y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México apoyarán a los efectivos mediante el monitoreo constantes de los cruces de tránsito y agilizar la circulación donde se presente algún congestionamiento vial, derivado del incremento significativo del tráfico vehicular.

Además, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito garantizarán la movilidad tanto vehicular como peatonal, para facilitar la llegada de los alumnos a sus escuelas; de igual manera, orientarán a los automovilistas a fin de evitar una infracción por estacionarse en lugares prohibidos en las zonas escolares que puedan generar disminución a la capacidad vial, contraviniendo el Reglamento de Tránsito.

Comentó que en dicho dispositivo se realizarán patrullajes preventivos para cubrir las rutas de transporte de servicio público hacia los planteles escolares, en los Centros de Transferencia Modal (Cetram), las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y Red de Transporte de Pasajeros.

