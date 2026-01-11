Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de este lunes 12 de enero.

Hay alerta naranja en Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan por pronóstico de temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 01:00 y las 08:00 horas.

Asimismo, se activó la alerta amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Por ello, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

