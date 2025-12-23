El director General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, José Cáceres Fox, detalló cómo se realiza la chatarización de taxis en la Ciudad de México.

Comentó que este proceso inicia con una convocatoria a los conductores y concesionarios, donde marcan una serie de requisitos para poder acceder a la chatarrización y a un apoyo económico. Después se organiza una Feria del Taxi donde llevan a las marcas que pueden otorgar un crédito.

“Eso se hizo hace un mes. Acuden los concesionarios y los concesionarios eligen qué tipo de unidad pueden comprar. Una vez con esto, presentan la documentación, se revisa cada uno de los documentos y se aprueba. Ya una vez que están aprobados toda la lista, digamos, de los requisitos se les avisa para que tengan el trato con la concesionaria. Ellos hacen directamente el trato con las empresas de transporte; nosotros no participamos en nada”, comentó.

Una vez que eligen una unidad, continúo, se inscriben para el proceso de chatarrización. Deben entregar la documentación correspondiente, y las unidades que pueden ser sujetas a chatarrización son aquellas que ya cumplieron su periodo de vida útil, o sea, 10 años.

Una vez que tienen esos elementos, la concesionaria manda a la Semovi los datos de las personas y se inicia, de manera paralela, la preparación para dar el cheque. La Semovi da el cheque a la empresa, no pasa por las manos de ninguno de los concesionarios.

“Y se programa, al mismo tiempo, la chatarrización con una empresa mexicana que está en Ecatepec. Ellos revisan que la información sea suficiente, y posteriormente se hace lo que le llaman el drenado: le quitan la gasolina, le quitan el aceite y le quitan también todo aquello que pueda causar un accidente”, comentó Cáceres Fox.

Una vez que está ahí, pasa la grúa y levanta la unidad para ponerla en un lugar específico. El siguiente paso es que una pinza levante al taxi y lo meta a un conducto. Ahí se aprieta y comprime.

“Esta última pieza todavía pasa al proceso a la chatarrizadora en Ecatepec, donde lo convierte en unos pedazos de metal y esos se pesan, se evalúan conforme el precio del hierro o del metal que sea, y ese recurso se deposita en el fidecomiso que tenemos del gobierno, o sea, no pasa por manos de nadie”, complementó.

dmrr/cr