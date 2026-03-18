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Integrantes del colectivo "" y otras agrupaciones de locatarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro informaron que avanzan en la regularización de sus Permisos Administrativos Revocables (PATR) mediante mesas de trabajo con el director general del metro, .

El representante del colectivo, Iván Guadalupe Magaña junto a representantes de más de mil 800 locatarios como Pedro Neri Betanzos, Francisco Cárdenas Chaparro, Christian Ulises Matías Martínez, Miguel Víctor Palacios Rosales, Alma Neri Betanzos, Gloria Abigail Arroyo Aguirre y Alejandro Medina Betanzos, señalaron que sus agrupaciones .

Sin embargo, alertaron que, durante este proceso en estaciones de la red, supuestas agrupaciones de comerciantes buscan afectar su actividad al difundir información falsa y operar de manera irregular.

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Integrantes de Metroemprende, acusan a una supuesta organización de comerciantes de deber más de 10 millones de pesos, de operar con permisos irregulares y cometer fraudes, por lo que exigieron la revocación de sus PATR.

En un comunicado, los comerciantes señalaron que la agrupación que se hace llamar "Comerciantes Unidos del STC-Metro", no existe formalmente, por lo que aseguran que se trata de una figura creada con prestanombres para ocultar a los verdaderos responsables de la coalición.

Colectivo de comerciantes del Metro denuncian fraudes y adeudos de más de 10mdp por parte de organización de vendedores falsos; exigen revocar permisos. Foto: Especial.
Colectivo de comerciantes del Metro denuncian fraudes y adeudos de más de 10mdp por parte de organización de vendedores falsos; exigen revocar permisos. Foto: Especial.

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El colectivo afirmó que detrás de Comerciantes Unidos del STC-Metro se encuentra Edgar Cerda o Edgardo Cerda, a quien acusaron de defraudar a comerciantes mediante la creación de empresas fantasmas para obtener permisos y posteriormente rentarlos. Además, aseguran que Cerda está relacionado con carpetas de investigación

Así mismo, señalaron que dicha agrupación habría defraudado con un millón de pesos a , a quienes prometieron la entrega de locales comerciales que no fueron otorgados.

Metroemprende indicó que este grupo mantiene un adeudo superior a 10 millones de pesos con el Metro y actualmente enfrenta un juicio de nulidad de sus permisos, por lo que, aseguraron, busca defenderse mediante acusaciones falsas.

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dmrr/cr/rmlgv

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