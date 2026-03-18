El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para que diputados, alcaldes, dependencias de gobierno y órganos desconcentrados realicen una campaña de concientización para fomentar la donación de órganos.

Lo anterior, a decir de la diputada local Valeria Cruz, porque la demanda supera ampliamente la disponibilidad de órganos, lo que genera largas listas de espera y en muchos de los casos, el deterioro de la salud o incluso la muerte de pacientes que no logran recibir un trasplante oportunamente.

“Cada año sólo se logra cubrir alrededor del 20% de la demanda de trasplantes en el registro nacional. En consecuencia, la tasa de donación en el país sigue siendo relativamente baja en comparación con otras naciones”, expuso.

Horas antes, en conferencia de prensa, Valeria Cruz destacó que en México hay 18 mil 912 personas esperando la donación de un órgano o tejido que les dé una segunda oportunidad.

Aseguró que la donación es la esperanza para el mañana de miles de personas que se encuentran en la lista de espera, siendo el riñón el órgano con mayor demanda, seguido por la córnea, el hígado y el corazón.

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“Desafortunadamente, las cifras recientes muestran datos poco alentadores, pues mientras se llevan a cabo miles de procedimientos cada año, la demanda supera ampliamente la disponibilidad de órganos, lo que genera largas listas de espera y en muchos de los casos, el deterioro de la salud o incluso la muerte de pacientes que no logran recibir un trasplante oportunamente”, recalcó.

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revelan que durante 2025 se hicieron tres mil 519 trasplantes de órganos, de los cuales, mil 478 fueron de riñón y mil 417 de córnea, es decir, sólo se atendieron el 20% de la demanda, lo cual resulta insuficiente.

En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 27 de febrero, el presidente del Colegio de Notarios, Víctor Rafael Aguilar Molina comentó que la donación es un acto de humanidad y solidaridad con el prójimo.

La directora del Centro Nacional de Trasplantes, Rosa Erro Aboytia, reveló que la Ciudad de México es la entidad número uno en trasplantes de órganos y tejido, y que cuando una persona dona puede salvar la vida de ocho personas más.

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