La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública, donde se pondrá énfasis a incentivar a la población a protegerse contra el sarampión, desde niños hasta adultos de hasta 49 años.

En el Monumento a la Revolución, la mandataria capitalina recordó que se requiere un refuerzo contra el sarampión, para evitar contagio no solo en niños, sino en adultos.

Dijo que se debe aplicar la vacuna a niños, niñas desde su nacimiento, y el refuerzo, además de la población hasta 49 años de edad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública. Foto: Especial.

Señaló que serán mil personas quienes encabezarán la jornada de vacunación.

Esta se llevará a cabo en 600 en las escuelas de educación básica de la ciudad, desde jardín de niños hasta secundaria. Y 400 personas más se ubicarán en distintas partes de la ciudad, en lugares estratégicos, como quioscos de vacunación.

Serán mil personas quienes encabezarán la jornada de vacunación. Foto: Especial.

La Semana Nacional de la Salud Pública se realizará del 6 al 13 de septiembre, tiempo en que personal de las instituciones de Salud, federal y de la Ciudad de México brindarán diversos servicios, entre ellos la atención y prevención de adicciones, salud sexual y reproductiva, detección de sífilis y VIH, salud mental y consumo de sustancias, detección de violencia, información sobre la menstruación digna, sobre menopausia, interrupción legal del embarazo, detección de diabetes, obesidad e hipertensión y prevención de cáncer de mama, cérvicouterino y de próstata, entre otros.

Al tomar la palabra, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que la Semana Nacional de Salud tiene como vocación fortalecer la campaña de vacunación contra el sarampión, enfermedad contagiosa que se previene de manera sencilla con la aplicación de la vacuna.

La Semana Nacional de la Salud Pública se realizará del 6 al 13 de septiembre. Foto: Especial.

La titular de Salud subrayó que en México se enfrentan tres principales desafíos de salud: la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Recordó que 70% de la población adulta vive con sobrepeso u obesidad, cerca de 30 por ciento presenta hipertensión y alrededor de 14 por ciento padece diabetes. A ello se suma la importancia de atender la salud mental y de proteger a la niñez frente a enfermedades prevenibles.

cr