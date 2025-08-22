Con tres casos de sarampión reportados en las últimas semanas, la Ciudad de México no se encuentra en alerta sanitaria, señaló Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud local. No obstante, hizo un llamado a la población a vacunarse y acudir por atención médica en caso de tener algún síntoma.

Precisó que los casos “son aislados” y han sido estudiados con cercos epidemiológicos. Se trata de dos personas de alrededor de 20 años y una niña de un año y nueve meses. Uno ocurrió en Tlalpan, otro en Coyoacán y el tercero en Gustavo A. Madero, y ninguno ha presentado complicaciones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gasman Zylbermann explicó que ante el aumento de casos de sarampión en el país, en la CDMX se reforzó la estrategia de vacunación, para que tanto la población infantil como adultos puedan completar su esquema.

“Lo que estamos haciendo en esta estrategia de campaña en la ciudad es asegurarnos que los niños y las niñas de 12 meses y 18 meses tengan su esquema completo de sarampión, rubéola y parotiditis, y también invitando a la población que no está segura de si tiene su esquema completo, a reforzar la protección contra sarampión, esto en personas entre 10 y 49 años”.