En estas vacaciones de verano, el Cine del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicado en la estación Zapata, tendrá una cartelera para todo público, especialmente infantil y juvenil.

La sala está ubicada en el pasillo de correspondencia entre la Línea 12 y la Línea 3; está habilitada con 35 butacas; durante este mes, las funciones son los martes y jueves, a las 16:00 horas.

Cine del Metro ofrece funciones gratuitas en estación Zapata; habrá cuatro películas durante agosto. Foto: Especial.

“Cómo entrenar a tu dragón” será proyectada mañana jueves. La trama se centra en un desventurado joven vikingo que, en su intento por cazar dragones, se hace amigo de uno de ellos y descubre que esas criaturas valen más de lo que él suponía.

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El día 20 de agosto llega “Sing” , filme que muestra los intentos del dueño de un teatro para salvarlo mediante una competencia de canto, que supera las expectativas previstas.

llega , filme que muestra los intentos del dueño de un teatro para salvarlo mediante una competencia de canto, que supera las expectativas previstas. Para concluir la cartelera de agosto en el Cine del Metro, el martes 25 los usuarios podrán disfrutar de “Un día 28 de enero”. La cinta presenta a Fabiola, Josué y Francisco, de 11 años de edad, quienes comparten problemas económicos, ausencias familiares y aulas en una primaria de Culiacán, Sinaloa.

Cine del Metro ofrece funciones gratuitas en estación Zapata; habrá cuatro películas durante agosto. Foto: Especial.

El jueves 27 cierra el ciclo la película “Escuela de Rock”, en la que, tras ser expulsado de un grupo de rock, el protagonista, Dewey Finn, trabaja como profesor sustituto en una estricta escuela privada e intenta convertirla en un grupo de rock.

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El área de Cultura Metro está a cargo de esta actividad cultural y de entretenimiento, con la colaboración de PROCINE CDMX, para acercar al público usuario a opciones cinematográficas cuidadosamente seleccionadas.

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Cine del Metro ofrece funciones gratuitas en estación Zapata; habrá cuatro películas durante agosto. Foto: Especial.

Desde hace nueve años, el Cine del Metro se ha convertido en un sitio concurrido por los amantes del séptimo arte. En este lapso ha proyectado 738 funciones, con una asistencia aproximada de 33 mil 300 espectadores.

dmrr