A tres días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, que tendrá lugar este jueves 11 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la administración capitalina garantizará todas las condiciones logísticas, de movilidad y seguridad, para que se lleve a cabo la justa deportiva en la capital del país.

Ante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de otras organizaciones que han anunciado manifestaciones, Brugada Molina hizo un llamado a que quienes se manifiesten lo hagan de forma pacífica y a pensar en los derechos de toda la ciudadanía, pues aseguró que también la población tiene derecho a disfrutar el evento mundialista.

“Es muy importante decir que el Gobierno de la ciudad garantiza todas las condiciones públicas para la celebración del Mundial. Las condiciones logísticas de movilidad y de seguridad están completamente garantizadas. Estamos preparados y el desarrollo del Mundial está asegurado. La población tiene derecho también a disfrutar de este momento histórico en la ciudad y vamos a garantizar”, dijo.

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Desde el Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan, la Mandataria capitalina se pronunció porque haya un equilibrio entre dos derechos: el de manifestarse, como el derecho de la ciudadanía a la movilidad y al disfrute del espacio público.

“Todos los días se trabaja para generar alternativas de movilidad, de información, de acompañamiento, que reduzcan las afectaciones derivadas de marchas, movilizaciones o plantones. También tenemos que proteger el derecho de todas y todos a la movilidad, al espacio público, al trabajo y a la generación de ingresos. Y nuestra tarea justamente es conciliar la garantía de derecho a la manifestación con todos los demás derechos de la ciudadanía, incluido el libre tránsito por nuestras calles”, aseguró.

De esta forma, la Mandataria convocó a quienes se movilizan “a pensar en los derechos del conjunto de los ciudadanos” y a reflexionar sobre la afectación a terceros; además, rechazó conductas que busquen generar violencia y caos, pues reiteró que su administración no caerá en provocaciones.

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“Ante cualquier provocación, siempre vamos a responder en el marco de la ley, con apego a los principios democráticos y a los distintos protocolos de actuación vigentes. Ninguna diferencia debe resolverse mediante violencia. El diálogo, la mediación, la concertación y la construcción de acuerdos siempre deben ser la ruta”, expresó.

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