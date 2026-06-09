Metrópoli | 09-06-26 | 08:19 | Actualizada | 09-06-26 | 08:19 |

A tres días de la inauguración de la , que tendrá lugar este jueves 11 de junio, la jefa de Gobierno, , aseguró que la administración capitalina garantizará todas las condiciones logísticas, de movilidad y seguridad, para que se lleve a cabo la justa deportiva en la capital del país.

Ante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () y de otras organizaciones que han anunciado manifestaciones, Brugada Molina hizo un llamado a que quienes se manifiesten lo hagan de forma pacífica y a pensar en los derechos de toda la ciudadanía, pues aseguró que también la población tiene derecho a disfrutar el evento mundialista.

“Es muy importante decir que el Gobierno de la ciudad garantiza todas las condiciones públicas para la celebración del Mundial. Las condiciones logísticas de movilidad y de seguridad están completamente garantizadas. Estamos preparados y el desarrollo del Mundial está asegurado. La población tiene derecho también a disfrutar de este momento histórico en la ciudad y vamos a garantizar”, dijo.

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Desde el , la Mandataria capitalina se pronunció porque haya un equilibrio entre dos derechos: el de manifestarse, como el derecho de la ciudadanía a la movilidad y al disfrute del espacio público.

“Todos los días se trabaja para generar alternativas de movilidad, de información, de acompañamiento, que reduzcan las afectaciones derivadas de marchas, movilizaciones o plantones. También tenemos que proteger el derecho de todas y todos a la movilidad, al espacio público, al trabajo y a la generación de ingresos. Y nuestra tarea justamente es conciliar la garantía de derecho a la manifestación con todos los demás derechos de la ciudadanía, incluido el libre tránsito por nuestras calles”, aseguró.

De esta forma, la Mandataria convocó a quienes se movilizan “a pensar en los derechos del conjunto de los ciudadanos” y a reflexionar sobre la afectación a terceros; además, rechazó conductas que busquen generar , pues reiteró que su administración no caerá en provocaciones.

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“Ante cualquier provocación, siempre vamos a responder en el marco de la ley, con apego a los principios democráticos y a los distintos protocolos de actuación vigentes. Ninguna diferencia debe resolverse mediante violencia. El diálogo, la mediación, la concertación y la construcción de acuerdos siempre deben ser la ruta”, expresó.

mahc/LL

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