A dos días de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que aprovechará la atención internacional generada por el torneo para difundir sus demandas laborales y de seguridad social, mientras mantiene el paro indefinido de labores y el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se estima la presencia de más de 10 mil docentes.

Durante una conferencia de prensa, dirigentes de la CNTE señalaron que el movimiento continuará hasta obtener respuestas a sus demandas centrales, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa y mejoras salariales, cambios al sistema de pensiones, además de una reunión con la presidenta de la República Claudia Sheinbaum.

El secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández Morales, informó que el magisterio prepara pancartas, playeras y materiales informativos en distintos idiomas para difundir sus planteamientos entre visitantes extranjeros y medios internacionales que cubrirán el arranque del Mundial.

“Es una ventana al mundo”, afirmó el dirigente al referirse al torneo que comenzará el próximo 11 de junio en la capital del país.

La organización prevé además confluir en los próximos días con diversos sectores sociales que también han anunciado movilizaciones, entre ellos colectivos de madres buscadoras, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, transportistas, campesinos, estudiantes y otras organizaciones que mantienen demandas ante el gobierno federal.

Hernández indicó que las acciones a realizar durante los próximos días serán definidas por la Asamblea Nacional Representativa, aunque aclaró que el objetivo principal no es llegar al Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial, sino visibilizar las demandas del magisterio y de otros movimientos sociales aprovechando la atención mediática internacional que se generará.

Por su parte, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) informaron que continuarán arribando contingentes provenientes de distintas regiones del estado para reforzar el plantón y las movilizaciones convocadas por la CNTE.

Los dirigentes magisteriales insistieron en que la principal demanda del movimiento sigue siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, y reiteraron su rechazo al actual esquema de cuentas individuales para el retiro, así como al pago de pensiones en unidades de medida y actualización (UMA).

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