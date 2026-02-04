Tras la segunda suspensión definitiva resuelta por unanimidad por un tribunal colegiado en contra del tope de 50% de noches del año en que un anfitrión puede ofrecer su inmueble, el consejero jurídico de Todos Somos Anfitriones (TSA), Héctor Rivera, prevé que los anfitriones puedan estar cerca de frenar las reformas del 3 de octubre de 2024 a la Ley de Turismo del Distrito Federal, pues señaló que, de conseguirse tres más en el mismo sentido, los otros 177 amparos presentados por su firma tendrían que resolverse de la misma manera.

Indicó que así lo establece la Ley de Amparo: "Cuando existen resoluciones en el mismo sentido, dadas de manera unánime, y salen cinco resoluciones seguidas en ese mismo sentido crea una jurisprudencia, que es un criterio obligatorio para los jueces federales, quienes tienen que acatar esta resolución", dijo.

El socio director de Rivera Hernández Abogados señaló que crecería la posibilidad de resolverse en el mismo sentido si al menos tres amparos presentados en contra de estas reformas caen en el Décimo segundo y Vigésimo Primero Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, donde se otorgaron estas dos suspensiones definitivas por unanimidad.

Lee también: Sujetos disfrazados de trabajadores de limpia de CDMX asaltan vivienda y amagan a familia en San Juan de Aragón; no hay detenidos

"Hay 180 amparos menos de la firma que yo represento, pero se deben de considerar que hay otros que fueron presentados por otros abogados. Entonces, si esos asuntos siguen llegando a estos tribunales colegiados, es muy probable que resuelvan en este mismo sentido", explicó Héctor Rivera.

El litigante indicó que, a diferencia de otros 90 amparos que fueron desechados porque aún no opera el Padrón de Anfitriones -necesario para contabilizar el número de noches que se ofrece un inmueble-, en estos dos tribunales se determinó que aún sin esta herramienta, las reformas son inconstitucionales.

"El criterio de este tribunal colegiado es que es contrario, al principio de igualdad que establece el Artículo 1 de la Constitución Mexicana, es violatorio al principio de igualdad, porque lo que dice este tribunal colegiado es que esta medida realmente no soluciona el problema de fondo, es decir, no es acorde con lo que pretende legislarse", aseguró.

Lee también: Alcaldía Cuauhtémoc participa en edición 46 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería; Sonora será el invitado de honor

Detalló que se trata de atacar un tema de gentrificación, principalmente. Sin embargo, aseveró, es una medida que solamente afecta al sector de las estancias turísticas temporales, "no afecta hoteles y casas de huéspedes que no se anuncian a través de plataformas, sino solamente a la plataforma (como Airbnb, Vrbo y Booking.com).

Héctor Rivera indicó que a estos tribunales les bastó este argumento, "señalaron que era procedente".

Agregó que, una vez activo el Padrón y, si no se reforma el tope del 50% en la Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables de la Ciudad de México, se volverán a interponer más amparos.

Lee también: Más de 500 mujeres que viven violencia han recibido acompañamiento a través de "Reacción Violeta": alcaldía Cuauhtémoc

EL UNIVERSAL publicó el pasado 3 de enero que el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, Ángel Tamariz, aseguró que la Plataforma de Estancias Turísticas Temporales para registrar las noches del año que los anfitriones rentan su inmueble ya está desarrollada, únicamente en espera de que sea legislada como parte del Bando Uno.

Ángel Tamariz indicó que esta plataforma funcionará como control, para que los inmuebles no sean utilizados como “un hotel” y así combatir la gentrificación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr