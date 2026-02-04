La alcaldía Cuauhtémoc informó que, en lo que va de esta administración, más de 500 mujeres en situación de violencia han recibido acompañamiento a través de Reacción Violeta, un mecanismo interdisciplinario diseñado para brindar atención inmediata y seguimiento integral a mujeres y niñas.

Explicó que Reacción Violeta activa equipos multidisciplinarios que brindan atención inicial, contención y, cuando la usuaria así lo decide, acompañamiento jurídico, psicológico y médico.

Detalló que participa la Dirección General de Seguridad Ciudadana, mediante la Policía Auxiliar (PA) capacitada en materia de género, así como la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, que cuenta con un equipo especializado de abogadas y psicólogas disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Más de 500 mujeres en situación de violencia han recibido acompañamiento a través de Reacción Violeta en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial.

En un comunicado, la demarcación además explicó que, del 15 de octubre de 2024 a la fecha, se han brindado mil 218 asesorías, acompañamientos y seguimientos jurídicos.

Lee también: Brugada supervisa rehabilitación del embarcadero de Cuemanco; invierten 89 mdp rumbo al Mundial

Mencionó que, de este total, 961 mujeres tuvieron un primer contacto con la Unidad de la Defensa de las Mujeres y 257 corresponden a seguimientos.

Agregó que, derivado de estas acciones, se han judicializado 127 carpetas, 27 personas imputadas se encuentran recluidas y 265 usuarias solicitaron medidas de protección, mismas que fueron otorgadas conforme a la ley.

Más de 500 mujeres en situación de violencia han recibido acompañamiento a través de Reacción Violeta en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial.

Detalló que, en el ámbito psicológico, durante el mismo periodo, se han otorgado mil 692 atenciones, de las cuales 314 corresponden a primeros contactos con la Unidad de la Defensa de las Mujeres y mil 378 a seguimientos terapéuticos, "lo que refleja un acompañamiento continuo y no limitado a intervenciones aisladas".

Refirió que se han instalado 381 Puntos Violeta en toda la demarcación, los cuales funcionan como puntos seguros de información, resguardo y reacción inmediata, y se ubican tanto en inmuebles de la alcaldía como en establecimientos privados.

Lee también: PAN CDMX plantea diálogo y foros para mejorar percepción de seguridad, tras dichos de Brugada para lograr un acuerdo con medios de comunicación

La alcaldía Cuauhtémoc detalló que las colonias con mayor número de Puntos Violeta instalados son Roma Norte, con 64; Centro, con 54; y Juárez, con 43. Precisó que esta distribución responde al alto flujo peatonal, la intensa actividad comercial y la concentración de espacios públicos, lo que hace prioritario acercar los mecanismos de atención a las zonas donde transitan diariamente miles de mujeres.

Más de 500 mujeres en situación de violencia han recibido acompañamiento a través de Reacción Violeta en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial.

"En los Puntos Violeta, las mujeres pueden solicitar apoyo directo o acceder, mediante un código QR, a información sobre los tipos de violencia, los ámbitos en los que se presenta y los números de contacto para atención inmediata. En caso de no contar con un dispositivo móvil, el personal del lugar está capacitado para intervenir y activar los protocolos correspondientes", detalló.

Ahondó que además se ha capacitado a más de 5 mil personas que laboran en los espacios donde se encuentran los puntos violetas; esta capacitación abarca temas relacionados con la atención, detección y canalización de casos de violencia de género.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr