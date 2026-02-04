La dirigencia local del PAN y legisladores criticaron los dichos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien propuso un gran acuerdo con los medios de comunicación para que le “bajen a la nota roja”.

Luisa Gutiérrez, líder del blanquiazul en la Ciudad, dijo que al menos Brugada Molina no intentó meter a la cárcel o inició alguna acción legal en contra de periodistas y medios de comunicación que informan sobre violencia que sufre la Ciudad.

Recordó casos de censura en Campeche y Veracruz. “Como lo ha hecho Layda Sansores o Rocío Nahle u otros gobernadores de Morena, si le preocupa al Gobierno local la percepción de violencia lo que tiene que hacer es mejorar la coordinación y los resultados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Dijo que, así como está preocupado el Gobierno local por los medios de comunicación y la “nota roja”, lo que plantearía Acción Nacional sería que haga un diálogo con la sociedad civil, con los observatorios ciudadanos y con todas las fuerzas políticas.

La diputada local del PAN, Frida Guillén, precisó que “estamos en la mejor disposición de colaborar y de hacer un trabajo serio y responsable alejado de las mentiras propagandísticas”.

“Le tomamos la palabra al gobierno de la CDMX, si está tan preocupado por el tema de la violencia, la invitamos para que haga foros ciudadanos como los que en su momento se hicieron con la sociedad civil en el Castillo de Chapultepec, en el Alcázar, para plantear juntos una estrategia que si de resultados en la CDMX”.

Federico Döring, diputado federal, indicó que si se quiere cambiar la percepción de inseguridad, lo que tiene que hacer el Gobierno es involucrar a los ciudadanos, los diputados federales, locales y alcaldes de la Ciudad de México, para juntos enfrentar este reto.

“No es maquillando la cifra de desaparecidos, ni manipulando las cifras de delitos de alto impacto, por eso es que nadie le cree que ha mejorado la seguridad, porque mientras maquillan las cifras, la realidad es otra”, abundó.

