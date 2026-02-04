La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez, en dos acciones distintas, rescató a una perrita y a un cacomixtle.

El primer caso, se trató de una perrita Golden, que responde al nombre de Genóva, quien, tras caer, quedó atorada entre los muros de un edificio ubicado en la calle de San Francisco 1626, en la colonia del Valle.

Luego de diversas maniobras, dos rescatistas, lograron descender para revisar el estado en el que se encontraba la perrita, posteriormente, se le colocó un arnés para comenzar el ascenso y liberarla.

¡Buenas noticias! 🐾

Genóva, una perrita Border Collie ya está a salvo gracias a la rápida intervención del personal de #ProtecciónCivil360 quienes la rescataron de entre dos bardas. Ya está con su familia.

🛡️ Siempre cuidando de ti y de los tuyos.

Una vez fuera, se le realizó una valoración para corroborar que no presentara lesiones.

En el segundo caso, tras recibir un reporte de un cacomixtle que se encontraba al interior de una clínica en la colonia Miravalle, personal de Protección Civil procedió al rescate y posteriormente fue liberado en el Parque Hundido.

Ambas acciones, dijo la alcaldía, se llevaron a cabo privilegiando en todo momento el bienestar de estos seres.

