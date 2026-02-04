Integrantes de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México visitaron las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en donde se encuentran perros rescatados del Refugio Franciscano.

Esta es la segunda visita que hacen los legisladores a albergues que recibieron a las mascotas rescatadas.

En la BVA se resguardan 371 canes, este lugar cuenta un equipo de médicos veterinarios especialistas que trabaja diariamente en la salud, alimentación y recuperación emocional de los caninos. Los animales están tranquilos, activos y acompañados.

Diputados locales visitan albergue de perros rescatados del Refugio Franciscano; impulsan foros para regular refugios. Foto: Especial.

Al respecto, la diputada Judith Vanegas celebró el compromiso de la jefa de Gobierno por atender, en las mejores condiciones, a los animales.

“Me alegra saber que el bienestar de los animales es la prioridad, sobre el conflicto entre particulares del cual son víctimas”, dijo.

La semana pasada, las comisiones unidas de Bienestar Animal y Preservación del Medio Ambiente del Congreso local aprobaron un acuerdo para echar a andar un micrositio y realizar foros para analizar, discutir y construir propuestas orientadas a la regulación integral de los refugios y albergues para animales de compañía.

Este acuerdo establece que el micrositio para inscribirse y participar en un gran foro general en la materia estará habilitado hasta el 12 de febrero en la página web del Congreso local (https://opinionalberguesyrefugios.congresocdmx.gob.mx/).

El registro permitirá ordenar las participaciones, garantizar la inclusión de las personas interesadas y facilitar la integración de las aportaciones ciudadanas al proceso de análisis, deliberación y construcción de propuestas para el fortalecimiento de la regulación de los refugios de animales en la Ciudad de México.

Este foro general, dividido en dos espacios (mañana y tarde), se realizará el 13 de febrero en el Salón Nelson Mandela del Congreso capitalino.

Asimismo, se realizarán cuatro foros temáticos más. El primero, el 27 de febrero, para abordar los cinco Dominios de Bienestar Animal: salud, ambiente, nutrición, estado mental y conducta.

El 13 de marzo se tocará el tema de la clasificación de albergues; el 27 de marzo el fortalecimiento del padrón de las personas físicas y morales que resguardan animales; y, por último, el 10 de abril, acompañamiento de los espacios de resguardo de los seres sintientes.

Los cuatro foros temáticos se realizarán en el Salón Benito Juárez del edificio Zócalo del Congreso.

“Los foros se desarrollarán como espacios de exposición presencial entre las y los integrantes de las Comisiones y las personas interesadas en participar. En cada foro se privilegiará la participación directa de las personas asistentes, la exposición de argumentos, la clarificación de aspectos técnicos y la entrega de información relevante para el proceso de análisis y deliberación legislativa; la intervención de las diputadas y los diputados se realizará principalmente en funciones de moderación, conforme al formato establecido”, señala el acuerdo aprobado.

