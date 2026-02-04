La diputada local del PT Miriam Saldaña propuso a distintas secretarías la creación del escudo y bandera oficial de la Ciudad de México.

A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora hizo un llamado a las secretarías de Gobierno, de Cultura, y de Educación para impulsar esta propuesta.

El Punto de Acuerdo reconoce la raíz histórica, cultural y política de la Ciudad de México, cuyo origen se remonta a la fundación de Tenochtitlan en 1325, así como su evolución a lo largo de la Colonia, la Independencia, la Reforma, la Revolución y su consolidación como entidad federativa autónoma con Constitución propia en 2017.

Lee también Trabajadores del Metro CDMX marchan al Zócalo este miércoles; conoce la ruta y sus demandas

El documento destaca que los símbolos oficiales son fundamentales para la identidad colectiva, cohesión social, educación cívica y representación institucional, y que esta metrópoli cuenta con los elementos necesarios para consolidar sus distintivos propios con sustento histórico, legitimidad social y reconocimiento.

La petista destacó que, según el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2024, debe considerarse como un instrumento dirigido a orientar acciones institucionales para impulsar la memoria histórica, la cultura cívica y la apropiación social de la historia capitalina.

Lee también Clara Brugada niega pacto de silencio con medios; rechaza censura y defiende diálogo abierto

La proposición plantea que este proceso se traduzca en un legado institucional de largo plazo, que fortalezca el sentido de pertenencia de las y los habitantes de la ciudad. Ello, precisa, permitirá reafirmar su identidad plural y su papel como capital de la República, referente histórico y cultural a nivel nacional e internacional.

Este Punto de Acuerdo fue turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictamen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL