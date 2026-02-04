Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, anunció Territorio Deportivo, un encuentro en el que se celebrarán más de 10 torneos y copas de futbol, a fin de fortalecer la economía local, identidad barrial y el deporte en la demarcación.

Contempla también la instalación de pantallas para disfrutar de los partidos de la Selección Mexicana, que jugará contra Sudáfrica durante la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio.

"Los fuegos nacidos en tiempos ancestrales encuentran hoy su expresión en el deporte, no como un espectáculo lejano, sino como una fuerza que convoca, organiza, genera, encuentra y renueva vínculos comunitarios a partir del cuerpo, la disciplina y la convivencia", dijo la edil durante la presentación de Iztapalapa: Territorio Deportivo.

Detalló que, todos los domingos de marzo y mayo, se llevará a cabo el Torneo Cantera de Talentos, en el Deportivo La Purísima y en el Centro Social Villa Estrella.

Habrá categorías infantil, varonil y femenil

La edil explicó que los sábados y domingos de marzo a mayo también se llevará a cabo el Campeonato Metropolitano Femenil "Es Tiempo de Jugar como Niña", en los Centros Deportivos Salvador Allende y La Purísima.

Aleida Alavez presenta "Territorio Deportivo"; anuncia más de 10 torneos deportivos en Iztapalapa. Foto: Especial.

Indicó que también se realizará la Copa Iztapalapa 2026, en categorías libres juvenil, femenil y varonil. Esta tendrá lugar en el Deportivo Santa Marta Acatitla, Ciudad Deportiva Francisco I Madero y en el Centro Deportivo Cinturón Verde.

Esta justa deportiva se disputará todos los sábados y domingos de marzo a julio.

Aleida Alavez señaló que también se realizará la Copa Sin Límites, para personas con discapacidad, personas de talla baja, amputadas, ciegas y débiles visuales. Se jugará en el Centro Social Villa Estrella y en el Deportivo La Purísima los 13, 20 y 27 de junio, de 9:00 a 16:00 horas.

Agregó que se realizará el Torneo Relámpago LGBTTIQ+ el 28 de febrero, de 8:00 a 16:00 horas en el Parque Leyes de Reforma.

Mencionó que el 28 de febrero de igual manera se celebrará el Torneo Relámpago "Amor por el Fútbol" en el Parque Leyes de Reforma, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Dijo que habrá categorías mixtas, varonil y femenil.

La alcaldesa de Iztapalapa adelantó que el 14 y 15 de marzo se realizará la Copa de Penales "Un Tiro a la Vez" en el Centro Deportivo Salvador Allende, en la Unidad Vicente Guerrero, en categorías juvenil libre, varonil y femenil.

Por último, mencionó, el 21 de marzo se realizará la Copa Reina en el Deportivo Atlético Mexicano, en categoría femenil.

Asimismo, refirió que el 21 de marzo, de 9:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo una clase masiva de fútbol en coordinación con el Instituto de Deporte (Indeporte) de la Ciudad de México.

Señaló que durante estas celebraciones habrá exhibiciones de frontbol y golbol.

¿Cómo inscribirse?

Indicó que las inscripciones estarán abiertas del próximo 5 al 19 de febrero en la Subdirección de Deporte de la alcaldía Iztapalapa o en algunas de las nueve Direcciones Territoriales de la demarcación.

Esto para que "todas las personas que viven en Iztapalapa, incluidos los pueblos originarios, indígenas e inmigrantes tengan la oportunidad de jugar, correr y demostrar talento".

"El juego nos enseña a convivir a respetar reglas, a reconocer límites, aceptar al otro y a comprender lo que significa la justicia y la responsabilidad en cada encuentro. Desde esas primeras lecciones se vislumbra la potencia del deporte. La misma disciplina, la misma energía colectiva y la misma pasión que hoy mueve nuestras comunidades, que activa cuerpos y emociones y que hace de Iztapalapa un territorio donde la fuerza, la alegría se encuentran en cada espacio, en cada calle y en cada plaza", concluyó Aleida Alavez.

