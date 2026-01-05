Zumpango, Méx.— El gobierno municipal alertó sobre un posible fraude en la venta de terrenos en la localidad y pidió a la población estar alerta, ya que son al menos 11 predios irregulares los que están siendo ofertados en venta a través de redes sociales o con publicidad en las calles.

El ayuntamiento de Zumpango explicó que hay ofertas atractivas que deben tomarse con precaución y pidió a la población acercarse a la oficina de Catastro municipal, con la finalidad de verificar si se trata de sitios regulares y, con ello, evitar ser víctimas de algún fraude y perder dinero.

En redes sociales hay usuarios que afirman haber sido víctimas de fraudes al pagar los respectivos enganches y ya no poder avanzar al proceso de firma de contrato, por lo que llaman a no confiarse de ofertas que suenan maravillosas y mejor buscar asesoría legal.

En el centro logístico T-Mex Park, el gobierno de Nextlalpan advierte que el terreno no se vende. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“No se vale que jueguen con los sueños de la gente que queremos hacernos de un patrimonio familiar. Yo no tengo créditos de nada y para mí es más viable comprar un terreno y así construir, sólo que ¿quién te da la certeza de que no compras fraudes?”, señaló Roberto Morales, quien dijo haber pagado 7 mil pesos por un enganche y ya no fue contactado para firmar el supuesto contrato.

Para Morales fueron 7 mil pesos perdidos y reconoce que la situación pudo ser peor, ya que pensaba pagar el monto de contado con ayuda de su familia, que le prestaría dinero para completar los casi 300 mil pesos. “Pero a uno de mis hermanos le entró la duda y dijo que lo mejor era sólo pagar el enganche para ver cómo avanzaba el proceso... y tuvo razón. Al preguntar con un abogado nos dice que es un fraude común y lo mejor es pedir antes de cualquier firma los datos de escrituración del predio, para saber a nombre de quién está, y con eso buscar en el Registro Público de la Propiedad”, expuso Roberto.

Otro factor de duda que consideró hasta después de perder el dinero del enganche, indicó, es que hay teléfonos de informes con Lada que comienzan con números 773 y no con 55 o 56, que corresponden a la zona geográfica.

En carpas a pie de carretera y en diferentes vialidades, vendedores ofertan predios, destando su ubicación cerca del AIFA. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Al llamar, brindan toda la información e invitan a programar una cita para visitar los terrenos, incluso insisten en que se realice un depósito para apartar “antes de que te ganen el lugar y te quedes sin terreno”. Y al preguntar por qué es un número de otra Lada, indican que son de Hidalgo y argumentan tener establecidas oficinas en aquel estado.

Patricia Vega es vendedora de casas en el Estado de México y explicó que un principio básico para la adquisición de un bien inmueble es revisar el estatus legal del predio en cuestión, por ejemplo, al preguntar en el Registro Público de la Propiedad.

“Este tipo de ofertas suelen ser muy atractivas y es eso lo que genera, un efecto llamativo para intentar que la gente se enganche y compre. Lo que no saben es que pueden estar comprando un problema legal, en el mejor de los casos. O bien, regalar dinero”, dijo Vega.

Uno de los consejos que debe tomarse en cuenta es que las principales empresas inmobiliarias no suelen hacer ese tipo de publicidad en carpas instaladas en cada esquina, pues los corporativos suelen implementar estrategias en redes sociales o mediante stands en centros comerciales. “No es muy común verlos así, uno tras otro sobre la calle”, señaló.

Como se trata de la venta de un terreno y no propiamente de una casa ya construida en un fraccionamiento o edificio, lo ideal, dijo, es pedirle al vendedor que muestre copia de la escritura pública, a fin de obtener datos que lleven al Registro Público de la Propiedad. Y una vez con esos datos, tener certeza de que se trata de un terreno regular y no de una estafa.

“De las promesas maravillosas siempre hay que dudar. Un vendedor, obvio, va a intentar endulzarte el oído para que le compres y el detalle está en fijarse bien en el aspecto legal, a veces la emoción de hacerse de un bien a bajo costo puede ser mala, porque hay gente que abusa de esa necesidad. Pregunten todo y cuando existan pretextos, lo mejor es no volver”, advirtió Vega.

Nextlalpan también lanza advertencia

Zumpango colinda con Nextlalpan, localidad que está ubicada cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en la cual se ha desarrollado uno de los centros logísticos más grandes del país, llamado T-Mex Park, que alberga actualmente a la empresa de paquetería DHL.

Frente a uno de los accesos al complejo logístico, sobre la carretera Teoloyucan-Jaltocan, hay un predio de varias hectáreas en el cual el gobierno de Nextlalpan colocó un anuncio espectacular que dice: “En esta zona y en otras del municipio lotificar no está permitido. No compres problemas”.

La misma advertencia se lee en otro anuncio instalado sobre una banqueta de la avenida Industria y Comercio, cerca de la zona centro de Nextlalpan.

Ofrecen lotes a pie de carretera “en cómodas mensualidades”

Con la promesa de pagar en cómodas mensualidades que van de los 3 mil a los 4 mil 500 pesos es como vendedores buscan enganchar a ciudadanos interesados en adquirir un terreno para construir una casa o establecer un negocio en Zumpango. Para trabajar, instalan carpas sobre banquetas en distintas vialidades, donde prometen estar cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los vendedores entregan volantes con información sobre los terrenos con valor total que varía según la zona. Por ejemplo, en el Barrio Santa María ofertan en 373 mil pesos un espacio de 122 metros cuadrados con enganche de 8 mil pesos y mensualidades de 3 mil 500 pesos, fijando un plazo de pago de ocho años y medio. Y en caso de pagar de contado, señalan que hacen un descuento de 20% sobre el valor del predio.

“Puedes apartar tu terreno con mil pesos y tienes siete días para pagar el enganche completo de 8 mil pesos. Cuando tú liquidas tu enganche, firmas contrato y se te da la posesión de tu terreno, y a partir de eso ya puedes construir como tú quieras”, mencionó uno de los vendedores instalado en la carretera de los Pulqueros.

Esta vialidad fue pavimentada con concreto hidráulico por el gobierno municipal de Zumpango en 2024 y forma parte de las bondades que usan los vendedores como beneficios de vivir en la zona de Santa María, ya que, refieren, permite una mejor movilidad y conexión hacia la carretera que conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, situado a unos siete kilómetros de distancia.

“Los servicios ya están aquí a pie de calle. Ya los servicios están, posteado para luz eléctrica. El agua y drenaje posteriormente, pero como este bulevar es nuevo, ya quedaron las tomas de agua y drenaje aquí sobre la avenida. Eso ya se podrá ver cuando empieces con el traslado de dominio y la escrituración a tu nombre”, explicó el agente de ventas.

A mitad del crédito se puede hacer la escrituración a nombre del comprador, puntualizan los vendedores, al tiempo que ofrecen un servicio adicional de gestoría para obtener el permiso de construcción, lo que tendría un costo de 5 mil pesos para un año a través de las presuntas inmobiliarias, y señalan que directamente con el ayuntamiento de Zumpango el costo sube a 8 mil pesos por un periodo menor de seis meses.

En los folletos, volantes, lonas y anuncios pegados en postes de diferentes vialidades de Santa María, San Lorenzo y Paseos del Lago, el atractivo principal que se lee es estar cerca del AIFA. Los tiempos de distancia cambian según el perímetro en el que se ubique el terreno, y van de los 10 a 20 minutos de distancia.

“Estamos a 20 minutos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con el tráfico actual por malas condiciones de las calles y ya cuando las arreglen te vas a hacer menos, como unos 10 minutos más o menos. Está en corto, de hecho otra ventaja es que no tienes que pagar caseta porque entras por los puentes de Nextlalpan y ya de ahí sales”, refirió un vendedor en el barrio de San Lorenzo.

Este último barrio ya está en la última etapa de venta, “y si no aprovechan se van a perder de una oportunidad inigualable, tenemos todo en regla, puedes pagar tu enganche y de ahí poco a poco traes tu material e ir construyendo. La zona es segura”, comentan.

En todos los casos, la recomendación de las autoridades es recurrir al Catasttro municipal para confirmar que se trate de una venta legal.

Sobre las carreteras Pulqueros y Camino a Zumpango se observan múltiples terrenos baldíos, algunos con construcciones en obra negra, otros con letreros de venta y sin casas alrededor, son espacios que anteriormente se dedicaban a labores de siembra y ahora son ofertados.