La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CDMX) informó que el festival Luces de Invierno, el cual se celebró en el Zócalo capitalino, fue visto por 1.5 millones de personas.

La inauguración estuvo encabezada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien resaltó la importancia de acercar las artes y la cultura a todos los ciudadanos en un espacio como lo es la Plaza de la Constitución.

Desde el primer día, el Zócalo de la Ciudad de México se iluminó con tres árboles de nochebuenas del Suelo de Conservación y un Nacimiento Monumental, elementos que la ciudadanía aprovechó a lo largo de toda la jornada para tomarse fotografías y pasar una tarde agradable en compañía de sus seres queridos. En colaboración con la Secretaría de Turismo de la CDMX, el evento contó con un corredor en el que 120 expositores ofrecieron sus artesanías.

Uno de los atractivos más importantes fue el Túnel de Luz Monumental más grande de México, instalado frente a la Catedral Metropolitana. Con 150 metros de largo, decenas de luces LED y nieve artificial, fue la sensación de la temporada.

Además de todas las decoraciones, dicho festival albergó un escenario con 76 conciertos para todos los gustos y edades, llevando a las audiencias a un recorrido sonoro único. Artistas como Los K'comxtles, Cecilia Toussaint, Carolina Ross, La Coreañera, Hispana, Sonex, Cimarrón, entre otros, lograron noches musicales inolvidables para las y los asistentes, quienes incluso viajaron de otras entidades para ver y gozar de sus artistas favoritos.

Los Cardenales de Nuevo León fueron los primeros en congregar a cientos de personas en esta edición, pues a su presentación llegaron 70 mil asistentes que vibraron al ritmo del regional mexicano, demostrando que las canciones de la agrupación viven en muchos mexicanos.

Festival Luces de Invierno. Foto: Especial

De la misma forma, Los Askis, banda icónica de la cumbia andina en México, encendieron la tarima con sus grandes éxitos. A su concierto llegaron 60 mil personas, quienes gozaron del ritmo y bailaron a pesar del frío.

Y antes de fin de año, las Víctimas del Doctor Cerebro dieron un espectáculo estremecedor ante 80 mil ciudadanos. Sin duda, fue una noche llena de energía y mucho rock, en la que chicas, chicos y grandes gozaron de la cultura y la música en un espacio público tan importante como lo es la Plaza de la República.

El festival no solo se limitó al Centro Histórico, ya que como parte de la estrategia para descentralizar la cultura y las artes, se llevan a cabo diferentes actividades en 15 sedes a lo largo y ancho de la capital para que las comunidades también puedan ser parte de la celebración con pastorelas, posadas comunitarias, conciertos y más, que se extenderán hasta el martes 6 de enero.

Este domingo 4 de enero, concluyeron todas las actividades del festival en el Zócalo capitalino y los conciertos en el escenario principal con las presentaciones de Valeria Jasso, Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club y Ana Tijoux, quienes lograron una conexión inmediata con la audiencia.

Con el cierre de Luces de Invierno en el Zócalo, llega a su fin la temporada decembrina en la Ciudad de México y da inicio un nuevo año que traerá cientos de actividades artísticas para garantizar los derechos culturales de todas y todos.

