Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informa a EL UNIVERSAL que entre noviembre y diciembre de 2025 habrá una inversión de 428 mil 420 pesos para cubrir un cronograma de atención en la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Para llevarlo a cabo, la Subdirección de Conservación, Regulación y Mantenimiento de Inmuebles de la Secretaría de Cultura contempla “mantenimiento menor, trabajos de albañilería en instalaciones sanitarias, reparación de cortina en el salón de danza, sustitución de tuberías y/o conexiones dañadas, desazolve, atención al sistema hidroneumático, reparación de instalaciones eléctricas e impermeabilización”, según el documento.

Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL.

También se informa que próximamente “se autorizará el numeral correspondiente que permitirá licitar el servicio de cafetería accesible para las y los alumnos del Centro Cultural Ollin Yoliztli”.

Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL.

Así como el arranque de un proyecto en colaboración con el ISSSTE, un servicio médico que se inaugurará en los próximos meses, “en beneficio de estudiantes, docentes y personal administrativo del Centro Cultural Ollin Yoliztli y de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México” (esto se dio a conocer el 3 de noviembre a las y los directores de los planteles, señalan).

Incluso se indica que la Subdirección de Conservación, Regulación y Mantenimiento de Inmuebles está en espera del informe por escrito del dictamen elaborado a través de un Director Responsable de Obra, y que “se determinó que las instalaciones de la Escuela de Música Vida y Movimiento no presentan ningún daño estructural que ponga en riesgo la integridad de la comunidad docente y el alumnado”.

Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL.

Sin embargo, mucho de lo mencionado en el documento, cuya información fue solicitada por esta casa editorial con antelación, no tiene correspondencia con lo registrado a través de fotografías de las instalaciones de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli, así como con los testimonios de alumnos y profesores que enfrentan a diario las carencias de la institución, como lo documenta el reportaje “Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli”, publicado el 12 de noviembre.

Ciudad de México 6 noviembre 2025/ Recorrido al interior de la escuela Ollín Yoliztli qué presenta deterioro en sus instalaciones ubicadas en periférico sur 5141. Foto : Fernanda Rojas /El Universal