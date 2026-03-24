Huixquilucan, Méx. – Fue puesto en marcha el Operativo Conjunto de Semana Santa entre los gobiernos de Huixquilucan, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, para reforzar la seguridad durante las vacaciones de la Semana Mayor.

El arranque estuvo encabezado por los alcaldes de cada demarcación: Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan; Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, así como Carlos Orvañanos de Cuajimalpa.

Más de 100 elementos de seguridad serán desplegados como parte de este operativo a lo largo de la zona colindante que comparten las dos alcaldías de la Ciudad de México y el municipio mexiquense.

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Se contará con 22 unidades tipo pickup, 22 motocicletas, dos módulos de seguridad, una célula pie tierra y 11 carpas itinerantes de seguridad.

Con este operativo, los alcaldes coincidieron en que “se blindan las fronteras” entre estas alcaldías de la zona poniente del Valle de México.

“Esta suma lo que muestra es que no bajamos la guardia para defender lo más importante que nos piden los vecinos, que es la seguridad”, señaló el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

Por su parte, Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, sostuvo que “gracias a este trabajo conjunto se sigue posicionando el poniente de la Ciudad de México, particularmente estas alcaldías: Huixquilucan, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, como una zona muy importante de seguridad. Es un blindaje de la zona del poniente de la Ciudad de México”.

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La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, señaló que los tres gobiernos presentes en el operativo seguirán “trabajando unidos, de la mano, borrando fronteras y reforzando la seguridad para que los ciudadanos puedan estar tranquilos en sus vacaciones”.

El Operativo Conjunto Semana Santa entre Huixquilucan, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa arranca este 24 de marzo y concluirá el 12 de abril.

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