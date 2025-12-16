Debido a que rechazaron instalarse en el Bazar Navideño Artesanal de Paseo de la Reforma 13, un grupo de unos 100 artesanos continúan instalados en plantón en el Zócalo capitalino, del lado de 20 de Noviembre.

Exigen quedarse más tiempo en la Romería del Zócalo capitalino, que duró del 9 al 15 de diciembre, o que les vuelvan a permitir instalarse sobre Avenida Paseo de la Reforma, como cada año.

Artesanos exigen espacios dignos para trabajar. Foto: Rafael García/ EL UNIVERSAL

Indican que el predio de Reforma 13 donde se lleva a cabo el Bazar Navideño Artesanal no les dejará ventas, pues "está en obra negra".

"Lo único que queremos es trabajar, que nos respeten porque dicen que es el año de la mujer indígena y nos quieren meter a un predio que nadie conoce y donde no pasa gente, está en obra negra. No nos vamos a ir hasta que nos den un espacio digno, una romería digna, en Paseo de la Reforma o aquí en el Zócalo", dijo Martha Domínguez, artesana.

Artesanos continúan instalados en plantón Zócalo; exigen quedarse más tiempo en la Romería. Foto: Rafael García/ EL UNIVERSAL

Este grupo inconforme de artesanos permanecen desde el lunes 15 de diciembre en plantón con sus productos exhibidos en mantas y con casas de campañas, así como con carteles que exigen "espacios dignos para trabajar".

Incluso, el Zócalo Ciudadano que se hace del lado donde se ubican los manifestantes, fue colocado del lado de Plaza de la Constitución.

Artesanos continúan instalados en plantón Zócalo; exigen quedarse más tiempo en la Romería. Foto: Rafael García.

El encendido de luces navideñas también se llevó a cabo con los artesanos en plantón.

