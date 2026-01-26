La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del martes 27 de enero en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Para las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan se activó alerta naranja, debido a que se esperan temperaturas de 1 a 3°C y heladas, entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana.

Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, se activó alerta amarilla.

En esas 14 demarcaciones se prevén temperaturas de 4 a 6°C, entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

