Más Información

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó en seis alcaldías de la CDMX, para la madrugada y mañana del sábado 24 de enero.

En la se activó alerta naranja por temperaturas de 1 a 3°C y heladas, entre la 01:00 de la madrugada y las 9:00 de la mañana.

Leer también:

Alertan por bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Alertan por bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Mientras que la alerta amarilla se activó para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, por temperaturas de entre 4 y 6°C, en el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News
Vincula tu Suscripción a Google

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]