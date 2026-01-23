La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la CDMX, para la madrugada y mañana del sábado 24 de enero.

En la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja por temperaturas de 1 a 3°C y heladas, entre la 01:00 de la madrugada y las 9:00 de la mañana.

Alertan por bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Mientras que la alerta amarilla se activó para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, por temperaturas de entre 4 y 6°C, en el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

