El Hoy no Circula aplica para este viernes de las 5:00 a 22:00 horas y los vehículos que deberán quedarse en casa son:

Engomado azul

Terminación de placa 9 o 0

Holograma 1 o 2

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), este programa busca prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 23 de enero en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/acxuFvVH3b — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 23, 2026

afcl