El Hoy no Circula aplica para este viernes de las 5:00 a 22:00 horas y los vehículos que deberán quedarse en casa son:
- Engomado azul
- Terminación de placa 9 o 0
- Holograma 1 o 2
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), este programa busca prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.
