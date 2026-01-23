La mañana de este viernes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, saturación, detenciones prolongadas y falta de trenes en las líneas A, 7, 8, 2 y B, situación que generó inconformidad entre los pasajeros.

En la Línea A, usuarios denunciaron que los trenes permanecían detenidos por varios minutos, particularmente en dirección a Pantitlán: “Buenos días en este momento como está línea A gracias” y “Salí mega temprano para que no afectara tanta gente y el metro no se mueveeee, línea A dirección Pantitlán, agilicen por fa”, expresaron en redes sociales.

Ante las quejas, el STC respondió que “al momento la Línea A opera sin incidentes, se presenta afluencia de la hora y se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales”.

La Línea 7 también presentó afectaciones, luego de que usuarios reportaran detenciones prolongadas en estaciones como Camarones, con dirección a Barranca del Muerto: “Y si seguimos detenido en Camarones dir. Barranca del Muerto también comenzará la afluencia en la L7”, señaló un pasajero; otro usuario reportó constantes bases que realizan los trenes: “¿Por qué en Línea 7 todos los días tiene que estar haciendo base por cada estación que avanza? Es del diario”.

El STC informó que la marcha lenta se debió a la atención de palancas accionadas en un tren y aseguró que se agilizó la circulación.

En la Línea 8, los reportes señalaron trenes detenidos en los andenes y demoras en la llegada de unidades a las terminales, lo que provocó la acumulación de usuarios: “Cuando yo llegué no había mucha gente y ustedes mismos provocaron dicha aglomeración”, indicó un usuario, otra queja apuntó que: “si hay alta afluencia en la L8 es porque los trenes hacen base en las estaciones 5 minutos detenido dirección Constitución de 1917”.

Respecto a la Línea 2, pasajeros reportaron una marcha lenta durante el recorrido: “Te faltó decir línea 2 está lentísima”, comentó un usuario; mientras que otros ironizaron la situación tras un tramo con mayor fluidez: “Marcha rápida de trenes de Villa de Cortés a Bellas Artes, 15 minutos, excelente servicio, gracias usuarios línea 2 por no hacer tonterías”.

En la Línea B, usuarios comenzaron a reportar demoras sin que se especificara el motivo: “¿Ya vas a empezar línea B?” y “¿Por qué están comenzando a demorar en la línea B?”.

