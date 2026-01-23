Naucalpan. - En un plazo aproximado de tres meses iniciarán las pruebas electromecánicas de la Línea III del Mexicable, informó Juan Manuel Carrillo, encargado de obra del Mexicable del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (Sitramytem).

Las pruebas, explicó el funcionario, permitirán verificar el funcionamiento de los sistemas electromecánicos y realizar los ajustes necesarios en los niveles de las cabinas en seis de las 10 estaciones.

En la estación La Tolva se instalarán tres equipos de potencia, un esquema inédito en el país. Uno abastecerá a la línea troncal, con trayecto de Cuatro Caminos a La Tolva; otro suministrará energía a la Antena A, hacia Izcalli Chamapa; y un tercero dará servicio a la Antena B, con conexión a Lomas del Cadete, detalló Manuel Carrillo.

En este sentido, el Gobierno del Estado de México reportó que la construcción del Mexicable Línea 3 presenta un avance del 65 por ciento y que busca mejorar la movilidad de más de 700 mil habitantes de colonias de difícil acceso en el municipio de Naucalpan.

Foto: Especial

De acuerdo con información estatal, la Línea III tendrá una extensión de poco más de 9.5 kilómetros, contará con 10 estaciones y conectará de manera directa con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el Mexipuerto Cuatro Caminos.

El proyecto contempla la operación de 278 cabinas, con capacidad para atender a alrededor de 40 mil usuarios diarios.

Con la entrada en operación del sistema, los tiempos de traslado disminuirán de más de una hora a aproximadamente 30 minutos, lo que representa una reducción de dos terceras partes en los recorridos.

Las autoridades estatales prevén que la obra civil concluya a finales de este año y que el sistema de transporte inicie operaciones durante el primer trimestre de 2027.

Foto: Especial

