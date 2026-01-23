Naucalpan, Méx.— La segunda etapa de rehabilitación de los carriles laterales de Periférico Norte contará con una inversión de 115 millones de pesos y los trabajos iniciarán para febrero, de acuerdo con el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez.

El alcalde detalló que las obras se realizarán de norte a sur, en un tramo aproximado de 3.5 kilómetros que va desde los límites con Tlalnepantla hasta Lomas Verdes, pasando el Parque Naucalli.

Indicó que el proyecto contempla la repavimentación con concreto hidráulico, con el objetivo de garantizar una mayor durabilidad de la vialidad, además de la construcción de banquetas, por ser una zona con alta afluencia vehicular y peatonal.

Montoya Márquez señaló que el proyecto será presentado hoy en Cabildo para su aprobación y forma parte de las acciones a las que se sumó con el gobierno del Estado de México para mejorar la movilidad y las condiciones de una de las vialidades más transitadas del municipio.

Para llevar a cabo los trabajos, en esta ocasión, indicó, no será cerrada en su totalidad la vía, se dejarán carriles libres para el paso vehicular.

Así mismo, refirió que esta segunda etapa será más amplia y ancha, ya que esa parte de Periférico llega a extenderse hasta cuatro carriles.

Montoya precisó que el objetivo es acabar los trabajos en dos meses, a fin de empatar los tiempos con el calendario establecido por el gobierno estatal.