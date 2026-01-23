El secretario general de la Asociación de Tranviarios de México (ATM), Gerardo Martínez, aseguró que no está detenido el estallamiento de huelga del gremio y confían en que el Gobierno capitalino apoye a los trabajadores.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, solicitó dos semanas para conocer las demandas y platicar, aunque no presentó propuestas.

“Yo le comenté al secretario de Movilidad que no paramos el estallamiento, el estallamiento se puede dar si no se cumplen las demandas a partir del primer minuto del 4 de febrero. El secretario de Movilidad nos dijo que por instrucciones de la jefa de Gobierno se le atienda a tranviarios y que se solucionen los problemas”, dijo.

Destacó que el Trolebús ha incrementado su presencia, con el tramo elevado, nuevas rutas como la 14 que pronto estará en marcha. También reconoció que no hay comunicación con la dirección del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

“No es el gobierno, a veces son las administraciones que no tienen esa sensibilidad para poder tratar a los trabajadores. Nosotros no somos números, somos personas, y yo creo que todos los trabajadores merecemos el respeto”, puntualizó Martínez.

Dijo que las demandas son las siguientes: aumento salarial de 10% adicional al incremento de 13% anunciado por el gobierno; entrega de uniformes y equipos de trabajo, además de la contratación de nuevo personal, capacitación, herramientas de trabajo y refacciones.

“Una de las prioridades es la capacitación para las compañeras y compañeros, además de la contratación, que es muy importante porque el transporte eléctrico está creciendo. También comenté que hay algunos movimientos pendientes, personas que ya están evaluados y sólo se requiere de las firmas para incorporarlos.

“Nosotros necesitamos la contratación porque estamos creciendo. Ya tenemos Trolebús hasta Chalco, el tramo elevado que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta. Al momento de esos movimientos que están pendientes tenemos alrededor de 150 personas en espera”, detalló.

Señaló que de no llegar a un acuerdo, se vería el paro de 2 mil 700 trabajadores que operan Cablebús, Trolebús y Tren Ligero.

El paro estuvo contemplado para el 21 de enero, pero se aplazó para negociar en los siguientes 15 días. Este viernes se prevé que tengan una mesa de trabajo.