La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo medio nublado y condiciones para lluvias ligeras en la Ciudad de México, para este viernes 23 de enero.

Los vientos serán del sur de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 23°C por la tarde y la mínima de 9°C.

Se prevé que la madrugada de este sábado 24 de enero sea muy fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Este viernes dominará ambiente cálido, cielo medio nublado; condiciones para #lluvias ligeras en la ciudad. La madrugada de mañana se prevé muy #fría en el sur y poniente.#TemperaturaMáxima: 23 °C.#TemperaturaMínima: 9 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/LqANtg2W8J — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 23, 2026

