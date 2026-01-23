Más Información

Ponen candados contra chips fraudulentos

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

Arrestan a Ryan Wedding, exatleta olímpico, ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 23 de enero

Harfuch descarta eventos violentos tras captura de "El Botox"; dice que van por más detenciones en Michoacán

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo medio nublado y condiciones para lluvias ligeras en la Ciudad de México, para este viernes 23 de enero.

Los vientos serán del sur de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 23°C por la tarde y la mínima de 9°C.

Se prevé que la madrugada de este sábado 24 de enero sea muy fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

