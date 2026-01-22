Más Información
Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo
Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Lagua siguen en proceso legal
"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades
Alertan de tormenta invernal "potencialmente mortal" en EU; daños podrían rivalizar con los de un huracán categoría 3
"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia
Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indicó que se avanza en la relocalización en Puebla de familias afectadas en sus viviendas, tras las lluvias e inundaciones de octubre pasado.
En su conferencia mañanera de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, en Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que “no solo fue la atención en el momento de las lluvias”, sino también la reconstrucción de las localidades.
“Van a quedar mejor que como estaban”, dijo la titular del Ejecutivo federal.
Lee también Detienen a "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible
Señaló la atención prioritaria para Puebla, Hidalgo y Veracruz, los tres estados más afectados, y una inversión total de 13 mil millones de pesos, incluidos Querétaro y San Luis Potosí.
Vega indicó que tras un censo se ubicaron 20 mil viviendas con daño total o mayor; 2 mil 267 casos se diagnosticaron como necesaria reubicación.
Dijo que el mayor número de relocalizaciones se requieren en Francisco Z. Mena, con mil 154 casos y sigue la búsqueda de reserva territorial.
Lee también
Conagua anuncia obras en Puebla
Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció obras para Puebla como la construcción y reforzamiento de redes de agua potable, sistema de drenaje, protección contra inundaciones y desazolves de cauces de los ríos, con 579 millones de pesos.
Morales indicó que la conclusión del programa total será en mayo de 2027.
Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]