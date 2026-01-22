Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indicó que se avanza en la relocalización en Puebla de familias afectadas en sus viviendas, tras las lluvias e inundaciones de octubre pasado.

En su conferencia mañanera de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, en Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que “no solo fue la atención en el momento de las lluvias”, sino también la reconstrucción de las localidades.

“Van a quedar mejor que como estaban”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Señaló la atención prioritaria para Puebla, Hidalgo y Veracruz, los tres estados más afectados, y una inversión total de 13 mil millones de pesos, incluidos Querétaro y San Luis Potosí.

Vega indicó que tras un censo se ubicaron 20 mil viviendas con daño total o mayor; 2 mil 267 casos se diagnosticaron como necesaria reubicación.

Dijo que el mayor número de relocalizaciones se requieren en Francisco Z. Mena, con mil 154 casos y sigue la búsqueda de reserva territorial.

Conagua anuncia obras en Puebla

Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció obras para Puebla como la construcción y reforzamiento de redes de agua potable, sistema de drenaje, protección contra inundaciones y desazolves de cauces de los ríos, con 579 millones de pesos.

Morales indicó que la conclusión del programa total será en mayo de 2027.

