Una de las principales líneas del Metro que conectan con el Estadio Azteca, de cara al Mundial de Futbol que se celebra este año, es la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, y corre por la Calzada de Tlalpan, y que durante 2025 tuvo mil 514 interrupciones en el servicio por diferentes motivos, como lluvias, fallas eléctricas, averías en trenes, que se tradujeron en 10 mil 670 minutos sin operar.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó que durante 2024 la Línea 2 presentó más interrupciones, con mil 581, pero los minutos sin operar fueron 7 mil 863.

Según los datos proporcionados, dentro de las principales causas de la fallas en dicha línea están las precipitaciones, que el año pasado ocasionaron 15 paros, que implicó 3 mil 28 minutos de interrupción, en tanto en 2024 solamente se presentaron dos casos que detuvieron el servicio 198 minutos.

En 2025 también se registraron problemáticas como objetos en vías, que se contabilizaron en 347 ocasiones; fallas en equipos de generación eléctrica, con 273 hechos, además de 915 detenciones por trenes averiados o 49 por personas arrolladas.

Trenes

El STC Metro expuso que a la fecha, 29 trenes circulan de Cuatro Caminos a Tasqueña, y el año pasado presentaron 3 mil 204 averías, entre ellas 443 del sistema de puerta de pasajeros, 262 en el pilotaje automático, 530 de equipo de tracción-frenado, 172 con los equipos de generación de aire comprimido, y mil 202 del sistema KFS (palanca de emergencia).

Explicó que se llevan a cabo tres tipos de mantenimiento a los trenes: el sistemático, que se aplica cada 15 mil kilómetros, aproximadamente cada mes se realiza limpieza, lubricación, verificación y/o cambio de refacciones.

El segundo es el cíclico, que se ejecuta a los equipos del tren por periodos dependiendo del equipo; pueden ser cada tres, seis, 12, 24 o 30 meses.

Se lleva a cabo la limpieza, verificación, lubricación, ajuste y/o cambio de refacciones.

El tercer mantenimiento es el correctivo, que no tiene periodicidad, aunque se aplica para la atención de averías presentadas en los trenes durante su operación.

Inversión para modernización

Este diario publicó en diciembre pasado que el Metro invierte 18 millones de pesos en la modernización de la estación Tasqueña, de la Línea 2, encaminada a mejorar la imagen y servicio de cara al Mundial.

Ayer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante el anuncio de nuevas escaleras eléctricas, subrayó que se intervendrán las estaciones de la Línea 2.

“Les informo que ya tenemos los recursos para garantizar. Así que es la tarea número uno: adecuar las estaciones de la Línea 2 del Metro. Y estamos al tanto y mejorando todas las líneas y todos los lugares en donde tenemos problemas”, dijo.

El usuario Arturo Cortés dijo que la mayor parte del tiempo, la Línea 2 es rápida, aunque “esta semana hubo un par de ocasiones en la que se detuvo por mucho tiempo”.

Consideró que uno de los principales talones de Aquiles de la ruta es la lluvia, pues al ir por el exterior, se ve afectada. “Con la lluvia uno tiene que presupuestar el doble de tiempo de recorrido porque se queda atorado, sobre todo en el tramo elevado”.