Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la CDMX, para la madrugada y mañana del jueves 22 de enero.

Para la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja, toda vez que se esperan temperaturas de entre 1 a 3°C y heladas, entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana.

Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, se activó la alerta amarilla por temperaturas de entre 4 a 6°C, en el mismo periodo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

