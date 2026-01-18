"Yo siempre me muevo en bici, voy a todos lados en ella pero hoy sí mi bici se quedó a descansar por el frío", aseguró Belén Trejo, mientras bebe un atole caliente previo a tomar el transporte público en Xochimilco, una de las cuatro alcaldías afectadas por las bajas temperaturas, por las que emitió una alerta amarilla para la noche del viernes y madrugada del sábado.

La habitante del poblado de San Luis narró que este invierno se ha percibido fuerte en su hogar, sobre todo en las madrugadas, y en su caso lo que hace para mitigar el fresco es usar varios cobertores.

Belén dijo que a lo largo de este invierno ha tenido conocimiento de las alertas por bajas temperaturas emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (SGIRPC), sin embargo, este fin de semana que optó por usar el transporte público no sabía de la advertencia emitida.

Durante un recorrido realizado la mañana del sábado por el centro de Xochimilco, una de las demarcaciones con alerta amarilla, se observó a gente con ropa abrigadora, mientras que otros más consumían bebidas calientes para soportar las temperaturas.

Adán, un vendedor de periódico, sale de su casa en San Lucas a las 5 de la mañana. Debido a que su medio de transporte es la motocicleta, usa varias capas de ropa.

La mañana del sábado bebía un té caliente y buscaba el rayo del sol para aguantar el frío.

“Hace más frío aquí en el centro que en mi casa, lo que hago para soportar es que me paso de aquí para allá y ando buscando el solecito y así me voy cambiando de posición”, explicó el voceador.

Por su parte, Gloria, quien trabaja en un laboratorio de noche, usó chamarra, gorro, bufanda y cubrebocas para protegerse en esta época invernal.

La laboratorista vive en el poblado de Caltongo, donde, aseguró, la humedad de los canales se resiente más en invierno.

“En la noche que estoy trabajando no se siente mucho, estamos en un lugar cerrado, pero cuando voy de regreso a casa, como ahorita, no se diga, es un frío, helado, que con la humedad de la zona de los canales, es insoportable”, dijo Gloria.

Pero hay quienes salen provechosos de las bajas temperaturas, como Denisse, quien vende desayunos, café y atole a la entrada de una estación del Tren Ligero, y reportó más ventas durante el fin y principio de año.

“Sí se vende más, sobre todo lo que es el atole, el té, los cafés, y pues como ya sabemos que hay más venta, en las noches que preparamos todo, hacemos un poco más”, explicó.

Mientras que, Antonio Rodríguez, habitante del pueblo de San Antonio, afirmó que el frío en su casa es tal que por las noches coloca mantas en ventanas y puertas para sentir menos las bajas temperaturas.

“Yo sí estoy pendiente de las alertas, las veo en la tele o busco en el celular y cuando dicen que Xochimilco, la familia sacamos mantas y a ponerlas en ventanas, en las entradas de los cuartos, porque en la madrugada se resiente mucho”, aseguró el abogado y comerciante.

