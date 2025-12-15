Este lunes se desplomó una aeronave tipo jet modelo Cessna Citation 650, con matrícula XA-PRO, al sur de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) viajaban ocho pasajeros, un piloto y un copiloto.

El incidente aeronáutico, ocurrido en San Pedro Totoltepec, fue ocasionado por un jet privado que salió de Acapulco con destino a Toluca. Aunque de manera preliminar se registraron seis decesos, la cifra podría ser mayor.

Desplome de aeronave en Toluca deja al menos 6 muertos. Foto: Alejandro Vargas

Jet que se desplomó tuvo 18 vuelos este último mes

De acuerdo con Flightradar24, plataforma global que da seguimiento a vuelos para mostrar tráfico aéreo de todo el mundo, el jet que se desplomó al mediodía tuvo 18 vuelos en los últimos 30 días.

En diciembre, la aeronave tuvo siete vuelos, todos en territorio nacional. Sin embargo, durante la segunda mitad de noviembre sobrevoló Estados Unidos para hacer paradas en Houston, Texas.

Estos son los 18 vuelos que tuvo en el último mes el jet

15 de diciembre de 2025: de Acapulco a Toluca, el accidente aéreo de este lunes.

12 de diciembre de 2025: de Toluca a Acapulco, con aterrizaje a las 16:07 horas.

12 de diciembre de 2025: de Acapulco a Toluca, con aterrizaje a las 14:32 horas.

12 de diciembre de 2025: de Toluca a Acapulco, con aterrizaje a las 12:52 horas.

11 de diciembre de 2025: un vuelo desde Toluca, con hora de aterrizaje desconocida.

1 de diciembre de 2025: de Guadalajara a Toluca, con aterrizaje a las 22:54 horas.

1 de diciembre de 2025: de Toluca a Guadalajara, con aterrizaje a las 21:35 horas.

29 de noviembre de 2025: de Houston a Toluca, con aterrizaje a las 20:02 horas.

29 de noviembre de 2025: de Puerto Vallarta a Houston, con aterrizaje a las 13:50 horas.

29 de noviembre de 2025: de Toluca a Puerto Vallarta, con aterrizaje a las 9:38 horas.

21 de noviembre de 2025: de Torreón a Toluca, con aterrizaje a las 19:49 horas.

21 de noviembre de 2025: de Durango a Torreón con aterrizaje a las 17:05 horas.

21 de noviembre de 2025: de Acapulco a Durango, con aterrizaje a las 15:35 horas.

21 de noviembre de 2025: de Toluca a Acapulco, con aterrizaje a las 10:40 horas.

17 de noviembre de 2025: de Acapulco a Toluca, con aterrizaje a las 18:10 horas.

17 de noviembre de 2025: de Durango a Acapulco, con aterrizaje a las 14:55 horas.

17 de noviembre de 2025: de Toluca a Durango, con aterrizaje a las 12:22 horas.

15 de noviembre de 2025: de Colima a Toluca, con aterrizaje a las 01:40 horas.

Tras el accidente aéreo de este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se abrió una carpeta de investigación por los hechos y que procederá conforme a derecho.

