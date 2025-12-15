“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

En la presentación del libro “Cállense, los nuevos rostros de la censura”, que aborda casos recientes de acallar voces críticas, su compilador, Humberto Musacchio, hizo un llamado a los periodistas a organizarse para detener la oleada de censura que ha lanzado el régimen de Morena y que se ha materializado en casos como el del columnista Héctor de Mauleón y EL UNIVERSAL, con el pretexto de una presunta violencia política en razón de género.

Musacchio lamentó que el gremio no cuente con un Colegio de Periodistas para combatir esas “fórmulas represivas” y advirtió que si no somos capaces de organizarnos, “nos van a aplastar, de eso no tengo duda. No sería México el primer país en pasar por eso”.

“El libro, si ustedes lo leen con cuidado, es más que nada una invitación para que nos organicemos, para que logremos detener esta oleada de censura. Nadie nos va a regalar nada. En materia de libertad de expresión no existen regalos. Las disposiciones constitucionales, ya vieron por dónde suelen pasar cuando hablan los funcionarios.

“No contamos con esa protección. Pero sí contamos con nosotros mismos como periodistas para defendernos. Hay que levantar nuestra voz una y las veces que sean necesarias hasta detener esta oleada de Morena contra los periodistas”.

Héctor de Mauleón afirmó que en este sexenio la censura ha mostrado un nuevo rostro, “porque ahora se te persigue desde el Derecho”.

“Ahora te presentan una denuncia, te pegan una hoja en la puerta de tu casa diciéndote que te han denunciado por las cosas por las que se está denunciando hoy día: violencia política en razón de género, cuando se toca o se menciona a una mujer en funciones políticas, o con aspiraciones políticas; calumnias y daño moral. Son como las vertientes favoritas de quienes se están denunciando, periodistas y demás.

Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

“Entonces, ya no te estás enfrentando a la zona oscura, te estás enfrentando a un tribunal, te estás enfrentando a instituciones que son tan queridas y que han sido defendidas por los mexicanos a lo largo de los años como el Instituto Nacional Electoral, o como los tribunales electorales, que en lugar de proteger a los ciudadanos, están protegiendo a los funcionarios y a los políticos,

De Mauleón recalca que la intención de los censores es que sepas que puedes meterte en un proceso que puede tener consecuencias no solamente administrativas, sino también económicas e incluso penales.

“Puedes meterte en un proceso donde sabes que te van a anotar en un libro donde están, en un país que es un horror para las mujeres, los violentadores de las mujeres. Te van a anotar en un libro y vas a quedar en ese libro donde no está Cuauhtémoc Blanco, vas a quedar cuatro años.

Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

“Y además, te imponen una multa con la advertencia de que si no la pagas, va a ir el SAT. Y que si no va el SAT, incluso puede haber medidas de arresto Entonces, creo que 2025 ha sido un año ejemplar en ese sentido, será un ejemplo del acoso a medios, a periodistas, activistas”, subrayó.

La escritora y periodista Gabriela Warkentin acusó que en este sexenio se está judicializando la libertad de expresión y lo que más preocupa es que parece que esto no es importante para la gente.

Señaló que los funcionarios del actual gobierno, empezando por la presidenta Claudia Sheinbaum, presumen que hay plena libertad de expresión en México, cuando la realidad es completamente distinta.

“No tienen vergüenza de decir algo así, cuando estamos viendo en estos actos muy específicos, el uso de la justicia para callar voces. (…) Y sabemos muy bien de dónde venimos, todos sabemos de dónde venimos, todos hemos padecido de dónde venimos, pero nombrar lo que sucede hoy, me parecía a mí por lo menos fundamental. Esta judicialización de la libertad de expresión me parece que es muy preocupante”, apuntó.

“Yo puedo seguir escribiendo, y lo hemos dicho una y otra vez, sigo creyendo, y tal vez es algo que deberíamos, porque yo lo pongo sobre la mesa a partir de este libro, ¿qué tanto le importa a la gente lo que está sucediendo?, “qué tanto estamos conscientes de que callar a un periodista, hacerle un medio, atacar un medio, implica un ataque a la democracia?”, concluyó.

Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

