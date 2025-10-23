El Gran Premio de la Ciudad de México se llevará a cabo el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Para los fanáticos de la F1, disfrutar la carrera con comodidad, buena comida para botanear y, sobre todo, rodeados de otros apasionados del automovilismo, hace que encontrar el lugar perfecto sea indispensable.

Por ello, en Menú te contamos los mejores sitios para vivir la emoción del circuito y comer delicioso.

El Gran Premio de la Ciudad de México promete un fin de semana lleno de adrenalina, sabor y ambiente deportivo. Foto: Unsplash

¿A qué hora se transmitirá la carrera del Gran Premio de la CDMX?

La adrenalina y la emoción aumentan ante la llegada de los monoplazas a tierras mexicanas. Para quienes desean disfrutar la transmisión de la carrera mientras saborean una buena comida, elegir el lugar ideal para este domingo es clave.

La carrera del Gran Premio de la Ciudad de México 2025 se transmitirá en territorio nacional a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) por diversos canales especializados en deportes, por lo que vale la pena tener el horario presente para no perderse ni un minuto de acción.

Y si lo que buscas es ambiente, buena comida y una pantalla para vivir la emoción al máximo, una excelente opción es acudir a un sports bar. A continuación, te presentamos algunos de los más destacados para disfrutar del evento este domingo.

Encanto, Fuego & Mar

Con una apertura reciente, Encanto, Fuego & Mar se ha consolidado como uno de los nuevos hot spots de Polanco. Este domingo será sede de la proyección del Gran Premio de la Ciudad de México, con tecnología de punta en sus 12 pantallas de alta definición, donde los asistentes podrán seguir cada detalle: el mapa, los tiempos, las cámaras on board y todo lo necesario para una experiencia inmersiva.

Con un enfoque culinario en el Wagyu Cross Mexicano y frutos del mar selectos, el restaurante acompaña su propuesta con una coctelería de autor que incluye opciones como Miami Ember (mezcal joven, Aperol, mango y zarzamora) y Eden The Forbidden, una mezcla de whisky con manzana que equilibra notas cálidas, dulces y refrescantes.

Bajo la dirección del chef Germán Trejo Alva, el menú ofrece creaciones como gyosas de betabel con queso de cabra, bocados de pulpo con radicchio y blueberries, salmón Encanto Patagónico y pastel de crepas con crema de almendras y fresas.

Dirección: Av. Presidente Masaryk 123 B, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Sports & Chips

En este popular sports bar mexicano, los deportes no solo se ven, se viven. Con una impresionante instalación de 4 pantallas estilo estadio y 28 pantallas de alta definición distribuidas por todo el lugar, cada ángulo garantiza una vista perfecta de la carrera.

Abierto de 11:00 de la mañana a 11:00 de la noche los domingos, Sports & Chips ofrece un ambiente ideal para disfrutar del Gran Premio de la Ciudad de México entre amigos. Su menú reúne los clásicos imprescindibles de un bar deportivo: hamburguesas, dedos de queso, nachos y alitas, además de opciones más completas como tacos, burritos, ensaladas y cortes de carne.

La carta de bebidas incluye una amplia selección de destilados y coctelería de autor, perfecta para acompañar la emoción de la carrera. Pero lo que realmente distingue al lugar es su simulador de Fórmula 1, una experiencia interactiva que permite a los asistentes sentirse como pilotos mientras disfrutan de la transmisión en vivo.

Dirección: Avenida Miguel Ángel de Quevedo, San Andrés, Coyoacán, CDMX.

Casa Imperial

Un punto de encuentro ideal en Polanco para vivir al máximo la emoción del Gran Premio, Casa Imperial combina gastronomía, hospitalidad y tradición mexicana en un ambiente perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

Con la transmisión del evento en sus pantallas, el restaurante ofrece desde temprano un menú matutino imperdible, con opciones como huevos rancheros sobre quesadilla de cecina de Yecapixtla o chilaquiles con barbacoa y salsa borracha de pulque.

Por la tarde, los visitantes pueden deleitarse con una propuesta culinaria que celebra los sabores auténticos de la cocina tradicional mexicana, destacando platillos como albóndigas al chipotle con arroz y frijoles de la olla, mole poblano con pollo o un molcajete con cecina.

Además, cuenta con una cuidada selección de destilados de agave, que incluye tequilas y mezcales artesanales, así como propuestas emergentes de bacanora y sotol. Todo esto en un entorno con decoración inspirada en el periodo porfiriano, elegante y lleno de historia.

Dirección: Esquina Emilio Castelar & Galileo, Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México, CDMX.

Arena Sports Bar

Reconocido como uno de los sports bars más elegantes y completos de la Ciudad de México, Arena Sports Bar combina la emoción del deporte con una propuesta gastronómica de alto nivel. Su ambientación rinde homenaje a grandes figuras del deporte mexicano, como Saúl “Canelo” Álvarez y Sergio “Checo” Pérez, creando un espacio donde la pasión y el estilo se encuentran.

El menú va mucho más allá de las opciones tradicionales de bar: ofrece desde cortes de carne premium y sliders gourmet, hasta platillos del mar como atún aleta azul, risottos cremosos y entradas para compartir. Cada platillo está diseñado para acompañar la intensidad de los grandes eventos deportivos, incluida la Fórmula 1.

Su barra de coctelería de autor y la carta de vinos y destilados, que incluye etiquetas selectas de tequilas, mezcales, ron y whisky, complementan la experiencia con un toque sofisticado. Gracias a su ambiente moderno, Arena Sports Bar es una opción ideal tanto para reunirse con amigos a disfrutar de la carrera, como para una cita romántica entre amantes de los deportes.

Dirección: Calle Oso #73, Local 284, Colonia Actipan, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Alboa

Un nuevo clásico de la Ciudad de México, Alboa se ha consolidado como uno de los mejores espacios para disfrutar de comida, coctelería y deportes en un solo lugar. Con un concepto que combina elegancia, entretenimiento y tecnología de punta, ofrece una experiencia completa para los fanáticos de la Fórmula 1 y otros grandes eventos deportivos.

Su propuesta gastronómica se basa en reinterpretar la cocina americana tradicional con un toque gourmet, elaborando cada platillo desde cero. Cuentan con un horno de carbón Josper, lo que aporta un sabor ahumado y distintivo a sus cortes y embutidos, además de un horno de piedra para preparar la masa artesanal de sus pizzas y panes.

Alboa destaca por sus impresionantes videowalls, consideradas únicas en Latinoamérica, que garantizan una calidad de imagen y sonido de nivel cinematográfico para disfrutar de cada detalle de las carreras. El ambiente se complementa con iluminación moderna, zonas lounge y servicio de primer nivel.

Dirección: Actualmente, Alboa cuenta con varias ubicaciones en el Valle de México.

Alboa Artz Pedregal : Periférico Sur 3720, Jardines del Pedregal, CDMX.

Alboa Santa Fe: Vasco de Quiroga 3800, Cuajimalpa de Morelos, CDMX.

Alboa Interlomas: Vialidad de la Barranca 6, Huixquilucan, Edo. de México.

Alboa Toreo: Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Naucalpan de Juárez, Edo. de México.

Alboa Mundo E: Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho 1007, Tlalnepantla, Edo. de México.

