Jalisco es la cuna de la cultura de cantinas en México, pero también hay lugares que vibran desde la coctelería de autor. Recorre Guadalajara con este "Bar Hopping" que tenemos para ti.

Leer también: La Guía Michelin anuncia su siguiente edición en México

El Gallo Altanero

Los mejores bares de autor de Guadalajara. Foto: Instagram

Reconocido como el mejor bar de Guadalajara por "The North America's 50 Best Bars", es uno de los que más y mejor representa la escena mixológica jalisciense, no solamente por estar en el corazón de la ciudad en Lafayette, sino por convertir historias, ingredientes y sabores del Estado en cocteles. Prueba el "Malverde", el "7 Gallos", o el Martini de banana.

En este lugar, cuya carta cambia dependiendo del piso donde te encuentres, es la fusión de las técnicas de la coctelería internacional, con la calidez y "el barrio" de la gente local que llena de actitud la barra de vitrales e imponentes figuras gallos.

IG: @elgalloaltanero

Dirección: Marsella 126, Americana, Lafayette, Guadalajara, Jalisco.

Farmacia Rita Perez

Los mejores bares de autor de Guadalajara. Foto: Instagram

Se dice que antiguamente este lugar era un sitio en donde los vecinos iban a curarse de malestares físicos y de salud. Rita Pérez era una curandera que sabía perfectamente qué ingredientes naturales usar para aliviar enfermedades. Esta historia inspiró la carta del lugar, en la que cada cocktail está preparado con hierbas o alimentos medicinales.

IG: @farmacia.ritaperez

Dirección: Entre Avenida Ignacio Luis Vallarta y Pedro Moreno, Americana, Guadalajara, Jalisco.

Amaro Records

Los mejores bares de autor de Guadalajara. Foto: Instagram

Este lugar se inspira en la música para crear su propuesta. Amaro tiene dos lados, así como los discos de vinil. El lado A es un espacio centrado en la coctelería de autor, donde suceden take overs con los mejores del mundo, destaca por su amplia colección de acetatos y la buena calidad del sonido. El lado B es la parte fiestera del lugar que recuerda a las discotecas más divertidas de la zona.

IG: @amaro.records_

Dirección: Bernardo de Balbuena 149, Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco.

Leer también: ¿Cuándo es y qué habrá en el festival Distrito Glotón en la CDMX?

Guilty

Los mejores bares de autor de Guadalajara. Foto: Instagram

Se trata de un speakeasy que reconoces por la luz azul que refleja la puerta al cruzar un pasillo oscuro en la calle José María Morelos. Al subir, al segundo piso encontrarás una barra discreta, con vinilos y "tragos duros" como ellos se refieren. Hay desde coctelería clásica y cerveza artesanal, hasta propuestas autorales que rememoran a la generación beat y el new wave inglés.

IG: @gdl_guilty_

Dirección: José María Morelos 1360, Col Americana, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco

Bruna

Los mejores bares de autor de Guadalajara. Foto: Instagram

Uno de los mejores restaurantes de México, de acuerdo con los 250MX también tiene una carta de coctelería digna de reconocer a través de sabores inesperados y arriesgados que se mezclan creando una propuesta particular. Destaca el Martini infusionado con trufa blanca por seis días; el Brebaje Santo con hoja santa y chilcahue; o el Mazamitla, un tequila infusionado con leña de Mezquite y pino.

IG: @bruna_mx_

Dirección: Miguel Lerdo de Tejada 2418, Lafayette, Guadalajara, Jalisco.

De la O

Los mejores bares de autor de Guadalajara. Foto: Instagram

Una cantina con cocktails de autor no puede representar más a la Guadalajara moderna. La carta clásica se basa en sabores y encuentros post revolucionarios entre jaliscienses y estadounidenses, mezclando una cultura coctelera resultado de este encuentro. Los domingos sirven cocktails con influencia tiki y hay, también, un menú especial basado en la idea del hedonismo del pueblo, para aquellos que ven con estilo y pasión los desafíos de provincia.

IG: @delao_gdl_

Dirección: Argentina 70, Americana, Guadalajara, Jalisco.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters