De acuerdo con información de la revista El Poder del Consumidor, el guaje es un árbol que produce flores blancas y vainas de color rojo o verde que contienen en su interior semillas comestibles; estas semillas son familia de las leguminosas.

El guaje se encuentra principalmente en regiones de clima cálido; en México es posible hallarlo en distintos estados del país como en Morelos, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.

Además de su consumo como alimento, el árbol también tiene otros usos, ya que puede emplearse para la fabricación de muebles, ser un combustible, incluso forma parte de la alimentación de algunos animales de granja.

El guaje se puede consumir crudo. Foto: Pixabay

¿Para qué sirve comer guaje?

El guaje no solo se utiliza en actividades agrícolas y productivas, también posee propiedades nutricionales para los humanos.

Las semillas pueden considerarse un excelente alimento debido a sus múltiples propiedades, entre ellas su alto contenido de proteínas.

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que esta planta ha sido utilizada desde la época prehispánica tanto como alimento como medicina tradicional.

También menciona que diferentes partes del árbol se han utilizado para tratar algunos malestares mediante remedios caseros:

La corteza es utilizada para aliviar la diarrea y algunas infecciones estomacales leves.

Las hojas son aplicadas en forma de cataplasmas (consistencia pastosa) sobre la piel para ayudar a disminuir la inflamación y el dolor.

la inflamación y el dolor. Las semillas son consumidas para reducir y eliminar parásitos intestinales.

Un estudio científico publicado en SciELO también analizó el contenido nutricional de estas semillas. En la investigación, los autores concluyeron que las semillas de guaje rojo presentan mayores niveles de nutrientes que las del guaje verde; entre los nutrientes que se encuentran en mayor proporción destacan: el nitrógeno, magnesio, manganeso, fósforo, zinc y grasas.

No obstante, ambos tipos de semillas presentan cantidades similares de proteína y fibra; además, el guaje rojo contiene mayores concentraciones de compuestos fenólicos, antocianinas y flavonoides, sustancias que funcionan como antioxidantes.

El guaje se utiliza como abono verde. Foto: Pixabay

¿Hay algún riesgo por consumir guaje?

En un artículo publicado en la revista de divulgación científica TecScience, el biotecnólogo Iván Balderas-León explica que la preocupación se debe a la presencia de una molécula llamada mimosina.

De acuerdo con el biotecnólogo, esta molécula tiene la capacidad de unirse fácilmente al hierro dentro del organismo; este proceso podría provocar una deficiencia de hierro que afecte la síntesis de hemoglobina y la actividad de algunas enzimas; sin embargo, este tipo de efectos se ha observado en animales.

Balderas-León aclara que la toxicidad del guaje en humanos aún no ha sido suficientemente documentada debido a la limitada investigación clínica que se ha realizado, por esta razón, todavía no existe una conclusión definitiva sobre los posibles efectos de su consumo en las personas.

Algunos estudios experimentales también sugieren que la mimosina podría afectar la función de la glándula tiroides, lo que podría aumentar el riesgo de desarrollar hipotiroidismo. Sin embargo, aún se necesitan más estudios para afirmar esta hipótesis.

Iván concluye que es necesario realizar más estudios para observar con mayor precisión los efectos del guaje en los seres humanos, y, con base en ello, establecer las dosis seguras de consumo.

Ahora que ya conoces las propiedades del guaje, es momento de empezar a incluir esta semilla en tus comidas, ya que además de aportar sabor, ayudará a tu salud.

