Dentro del amplio mundo de las semillas mexicanas hay una que destaca; el guaje. Principalmente, se utiliza como alimento de animales y, solo en algunos casos, para el consumo humano.

Aunque con menos frecuencia, se incorporan a recetas tradicionales en la región suroeste del país, por ejemplo, salsas, guisados con carne de puerco, huaxmole de pollo y huevos.

Un artículo de la revista TecScience, publicada por el área de salud del Tec de Monterrey, señala que el guaje debería comerse con precaución porque puede contener una molécula con propiedades tóxicas.

Las semillas de guaje podrían resultar dañinas en humanos. Foto: Pixabay

Leer también Por qué no debes lavar los champiñones

¿Qué tan seguro es comer semillas de guaje?

Sí, el aguaje tiene gran aporte nutricional, comenzando por su valor proteico. Su contenido “oscila entre el 25% y el 32%, comparable al de otras leguminosas populares”, señala en su artículo Iván Balderas-León, doctor en Biotecnología por el Tec de Monterrey.

Sus semillas también son apreciadas por su alto contenido de vitamina A; además, sirven como sustitutos del café. En general, el fruto del arbusto es rico en proteínas, fibra y antioxidantes.

No obstante, el guaje alberga un aminoácido no proteico con propiedades tóxicas y se trata de la mimosina. “Aunque se han realizado diversos estudios sobre los efectos de la mimosina en animales, aún no se ha determinado una dosis segura para el consumo humano que indique el nivel mínimo de toxicidad”, señala el experto.

Al ser una semilla de leguminosa no-convencional, poco se han explorado los riesgos del consumo en humanos. En animales, se ha encontrado una toxicidad al inhibir enzimas clave en la síntesis de ADN.

“Este bloqueo detiene el ciclo celular, afectando tejidos de alta proliferación como el epitelio intestinal, médula ósea y folículos pilosos”. Desde luego, son observaciones realizadas mediante estudios a animales domésticos.

El doctor Iván Balderas-León aclara que la toxicidad de las semillas del guaje en humanos aún no ha sido ampliamente documentada, pero estudios experimentales en modelos celulares sugieren que la mimosina podría afectar la función tiroidea, lo que podría inducir hipotiroidismo.

El guaje se puede combinar en pequeñas cantidades y con otros alimentos. Foto: Freepik

¿Se puede consumir el guaje de manera segura?

A través de una investigación entre el Departamento de Biotecnología del Tec de Monterrey, campus Guadalajara, y el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Guadalajara, se examinan los riesgos toxicológicos de la mimosina.

En este análisis in vitro e in silico se busca determinar una dosis segura para el consumo humano de guaje. De momento, los expertos indican que su consumo ocasional no representa un riesgo para la salud.

A su vez, este parámetro permite “preservar la cultura gastronómica del suroeste mexicano”. Aunque aún falta por explorar a fondo los pros y contras de comerlo.

La recomendación de los expertos es hacer la ingesta bajo supervisión médica pues, entre sus beneficios, las semillas del guaje se utilizan para tratar enfermedades digestivas como el estreñimiento, infecciones parasitarias y las ocasionadas por bacterias.

Leer también Cuáles son las propiedades nutritivas de los pistaches

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters