En una colonia donde la oferta gastronómica no deja de crecer, destacar no es tarea fácil. Sin embargo, hay espacios que encuentran su lugar desde la sutileza. Así es Lounge Fernando, el rincón culinario del Hotel San Fernando, donde la cocina mexicana y la coctelería dialogan en un formato más íntimo y relajado.

Ubicado dentro de un edificio de 1947 con guiños Art Decó, este lounge se aleja del formato tradicional de restaurante para apostar por una experiencia flexible: una que acompaña el ritmo del día sin perder coherencia ni carácter. Aquí, comer y beber es parte de una narrativa más amplia.

Diseño, luz tenue y un ambiente que invita a quedarse a disfrutar. Foto: Esteban Torreblanca | El Universal

Una cocina pensada para compartir

La propuesta gastronómica de Lounge Fernando no busca imponerse, sino integrarse al momento. El menú, breve pero bien curado, está diseñado para compartir y explorar sin rigidez.

Entre los imperdibles destacan las empanadas y las tlayudas —disponibles en versiones de rib eye o vegetales— que reinterpretan sabores tradicionales desde una ejecución más refinada. A estas se suman los tacos de camarón y las gorditas rellenas de chapulines, que aportan textura, profundidad y un guiño directo a la cocina mexicana más auténtica.

Un espacio acogedor. Foto: Hotel San Fernando

El resultado es una carta que se siente cercana, pero cuidadosamente pensada. Por la mañana, la experiencia gira hacia lo reconfortante: chilaquiles, molletes y enchiladas que mantienen el ADN local, ideales para comenzar el día con una propuesta sólida y sin pretensiones.

Coctelería que celebra a México

Si hay un hilo conductor en la experiencia, es la coctelería. La carta de bebidas está profundamente anclada en destilados nacionales como mezcal, tequila, sotol, bacanora y raicilla.

A partir de ellos, se construyen combinaciones que juegan con notas herbales, frutales y especiadas, logrando perfiles complejos pero accesibles. Más que acompañar, las bebidas elevan cada platillo y terminan de definir la identidad del lugar: contemporánea, pero con raíces claras.

Coctelería de autor con mezcal, tequila y más: México en cada sorbo. Foto: Hotel San Fernando

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Del café al cóctel

Uno de los mayores aciertos de Lounge Fernando es su capacidad de transformación. Durante el día, funciona como café y punto de encuentro relajado, ideal para desayunos tardíos o reuniones informales. Al caer la tarde, la atmósfera evoluciona de manera natural hacia un espacio más social, donde la coctelería toma protagonismo y la música marca el ritmo.

Las sesiones de "Live at the Lounge", con músicos locales, refuerzan esta transición y aportan una dimensión sensorial que va más allá de lo gastronómico.

íntimo, versátil, sofisticado: un secreto bien guardado en la condesa. Foto: Hotel San Fernando

El valor de la experiencia

En una zona saturada de restaurantes, Lounge Fernando apuesta por algo distinto: una experiencia donde la gastronomía no está aislada, sino integrada al diseño, al servicio y al ambiente.

Su carácter discreto —casi oculto dentro del hotel— lo convierte en un espacio que privilegia la intimidad sobre la tendencia, y la calidad sobre el ruido.

El reconocimiento de una Llave Michelin en 2024 al hotel refuerza esta visión, posicionando al lounge como una extensión natural de una propuesta de hospitalidad de alto nivel.

Platillos que reinterpretan lo clásico con un toque refinado. Foto: Hotel San Fernando

Íntimo, versátil, con sabor a México

Lounge Fernando no es solo un lugar para comer o beber. Es un espacio donde la cocina mexicana se reinterpreta sin perder su esencia, y donde cada visita puede ser distinta. En una ciudad que nunca deja de ofrecer opciones, este lounge confirma que, a veces, menos es más.

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