Las enchiladas son un platillo típico dentro de la gastronomía mexicana y fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010. Su variedad de preparaciones es tan amplia como las regiones de nuestro país.

¿Las prefieres rojas, suizas, potosinas o en salsa verde? En Menú te revelamos cuáles son las mejor valoradas según la guía especializada Taste Atlas.

Enchiladas. Foto: Freepik

¿Dónde se originaron las enchiladas?

De acuerdo con el el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana de Larousse, la enchilada es una especialidad de la cocina de nuestro país que generalmente se prepara con tortillas de maíz dobladas o enrolladas, bañadas en una salsa y rellenas de diversos ingredientes.

Su preparación es muy variable a lo largo de la República Mexicana. Taste Atlas, reconocido por evaluar y calificar las comidas alrededor del mundo, explica que dicho platillo podría tener un origen relacionado con los papadzules.

De origen maya, los papadzules se elaboran con tortillas de maíz sumergidas en puré de calabaza y van rellenos de huevo cocido picado. Son muy similares a lo que hoy en día con conocemos como enchiladas.

Otro dato curioso del platillo es que su nombre proviene del náhuatl "enchilar", que significa condimentar con chile. Este término apareció por primera vez en la publicación de un texto de 1885.

Enchiladas. Foto: Pexels

¿Cuáles son las mejores enchiladas de México?

No hay quien se resista a unas enchiladas para el desayuno o la comida; si a ti también te sucede lo mismo, entonces debes conocer las recomendaciones de Taste Atlas sobre las mejores de México:

1. Enchiladas suizas (4.4 estrellas)

Origen: Ciudad de México

Se trata de una de las variantes más famosas, preparadas con una salsa a base de leche o crema. Según Taste Atlas, las primeras enchiladas suizas fueron elaboradas en un Sanborns.

Entonces, ¿por qué se les llama así? Su nombre proviene de los inmigrantes suizos que introdujeron las salsas lácteas a la cocina mexicana. Pruébalas rellenas de pollo y acompañadas de crema con cebolla.

Enchiladas suizas. Foto: Atlas Taste

2. Enchiladas de mole (4.4 estrellas)

Origen: Puebla

Cubiertas de mole, estas enchiladas pueden tener una gran variedad de rellenos, siendo los más comunes el pollo y el queso.

Las tortillas suelen freírse y sumergirse en el mole caliente; al momento de servirlas, se les añade más mole y se decoran con cebolla o cilantro picado. De ahí que también se les conozcan como "enmoladas".

Enmoladas. Foto: Taste Atlas

3. Enchiladas de camarón (4.1 estrellas)

Origen: Norte de México

Populares en regiones cercanas al Pacífico Norte y al Golfo de México, estas enchiladas destacan por su ingrediente especial: el camarón.

Van acompañadas de maíz, cebolla, chile, tomate y cilantro... ¡son un verdadero manjar! La guía Taste Atlas recomienda servirlas con crema mexicana, rebanadas de aguacate y queso rallado.

Enchiladas de camarón. Foto: Taste Atlas

4. Enchiladas de salsa verde (4.2 estrellas)

Origen: Norte de México

En esta variante, las enchiladas se cubren con salsa verde y se rellenan de pollo deshebrado.

La salsa se elabora con tomatillos verdes, chiles, cilantro, perejil, cebolla, ajo y orégano. Taste Atlas menciona que algunos cocineros prefieren agregarles crema agria para balancear su sabor.

Enchiladas verdes. Foto: istock

5. Enchiladas mineras (4.2 estrellas)

Origen: Guanajuato

Cuenta la historia que las mujeres llevaban este platillo a sus esposos, quienes trabajaban en una mina, después de su jornada laboral.

Se preparan con cebolla, queso y una combinación de zanahorias con papas, similar a un guisado. Asimismo, se cubren con la salsa y se hornean.

Para servir, deben ser acomodadas en una cama de lechuga y van decoradas con jalapeños, queso rallado y más salsa de tomatillo.

Enchiladas mineras. Foto: Página web de Taste Atlas

6. Enchiladas potosinas (4.0 estrellas)

Origen: San Luis Potosí

Una variedad única entre las enchiladas, ya que en la preparación de la masa se incorporan chiles anchos.

Generalmente, se rellenan con queso y se cierran antes de freírlas. Tal como lo indica Taste Atlas, el relleno puede incluir tomate y cebolla; se sugiere acompañarlas con aguacate, cebolla picada y crema agria.

Enchiladas posotinas. Foto: Página oficial de Taste Atlas

¿Cuáles son tus enchiladas favoritas? La gastronomía mexicana tiene mucho que ofrecer y este platillo es la prueba de que se pueden degustar en diferentes versiones.





