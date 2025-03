Recientemente, Less is More, un bar de coctelería de autor, abrió en la colonia Roma Norte. Se trata de un lugar donde cada trago tiene un significado matemático, producto de la idea de los bartenders por evolucionar la creatividad detrás de cada cocktail. En Menú te contamos cómo la gastronomía colombiana y los cocteles de este nuevo bar se unieron por una noche.

Less is More, el bar con las matemáticas en la carta

El nombre de este bar viene de un refrán, de una frase que refleja la filosofía del "menos es más", de buscar en la simplicidad el camino a seguir. Con esta idea en mente, Diego Armando, ganador del Tío Pepe Challenge México preparó un coctel llamado “Less is More” un trago sencillo, que resumió su idea de la mixología y la hospitalidad, la cual, compartió con Daniel Ortega, también finalista de la competencia, quien dirige también “Rubí Bar” o “Bijou Drinkery Room” un bar escondido en la Colegio Superior de Gastronomía en la CDMX.

El hilo conductor de este bar son las matemáticas, las cuales permiten “evolucionar” un cocktail más sencillo, pero sumamente elegante, en una propuesta más desarrollada a través de jugar con un ingrediente elevándolo al cuadrado, dividiéndolo o multiplicándolo, usando fórmulas científicas que inspiren la creación en los bartenders.

Lo cual se ve reflejando en las dos salas del lugar: “Less”, con comida excepcional, tragos más tranquilos y un aura relajada; y la otra, “More” vibrante, futurista y con cócteles más elaborados a través de procesos de laboratorio.

Oficialmente, Less is More abrió el pasado 6 de marzo en la colonia Roma Norte, con un take over que honra los ingredientes latinoamericanos de la mano del restaurante Carmen, un lugar reconocido por los 50 Best Discovery este año, por ser un referente en la cocina colombiana.

Con dos sedes, una en Medellín y otra en Cartagena, este sitio comunica lo mejor de la cocina sudamericana mundialmente, viajando hasta México para celebrar la apertura del bar.

El primer plato fue un crudo de atún con marañón y hogao, que acompañó el “Peach³”, uno de los cocktails clásicos del bar con vino, soda y cordial de durazno. Secundó un cangrejo, preparado con guanábana y suero costeño, que acompañó un coctel de Carmen con porto de lulo y real de manzana.

El fuerte fue una pieza de pesca empanizada con café y plátano, acompañado de un destilado de plátano y banano con vino de guayaba agria. Para el postre, a la mesa llegó un helado de cacao, con nibs al cidrón y raspado de mucílago(la pulpa de la semilla de cacao).

Fue así, honrando las bases de la cocina colombiana que Less is More se abrió paso oficialmente como el siguiente bar a considerar para los grandes reflectores de la mixología nacional.

Dirección: Puebla 289, col. Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.

