En México, el bacalao es uno de los platillos emblemáticos de las cenas decembrinas. Su consumo se arraigó desde la época colonial, cuando este pescado salado se convirtió en una alternativa durante los periodos de abstinencia de la carne roja, precisamente en las celebraciones religiosas.

Con el paso del tiempo, su preparación —especialmente a la vizcaína— pasó de ser una receta de vigilia a ser un banquete festivo, símbolo de la convivencia familiar y de las costumbres que sobreviven generación tras generación.

Por lo anterior, es común ver que en diciembre su demanda crece. Si tú también lo quieres tener en tu mesa, en Menú te compartimos el precio promedio del kilo.

¿Cuál es el precio promedio del bacalao este diciembre 2025?

De acuerdo con una revisión hecha a los portales de diferentes supermercados, el precio del bacalao este diciembre de 2025 puede variar por la presentación del producto.

Por ejemplo, en el sitio de Walmart el kilo se encuentra en alrededor de $369; mientras que en Bodega Aurrerá ronda los $399, ambos en presentaciones saladas y desmenuzadas.

Elige bacalao en tonos brillantes y sin olor fuerte, esto indica su buena conservación en sal. Foto: Freepik

Por otra parte, en Chedraui el precio del kilo sube a los $459 en cortes con menor humedad y mayor calidad de conservación; esta puede ser la mejor opción cuando se va a comprar pero no consumir al momento.

Y en H-E-B, el valor de este alimento es uno de los más bajos porque el kilo cuesta $251 aproximadamente. Mientras que Costco mantiene un costo de $279 en presentaciones por volumen.

Tomando en cuenta estas fuentes, el precio promedio del bacalao en México para esta temporada va de los $350 a los $420 por kilo.

¿Por qué se come bacalao en Navidad?

El consumo de bacalao en nuestro país se remonta a la tradición católica, que prohibía la carne roja durante la vigilia de Nochebuena y otros periodos de ayuno. Este pescado, al conservarse durante meses gracias a la salazón, llegó desde Europa como una alternativa duradera, accesible y práctica, tanto que incluso se le apodó como el “buey de la vigilia”.

Con el tiempo, su preparación a la vizcaína —heredada del País Vasco— se adaptó a la cocina mexicana con ingredientes locales (como el chile) y se volvió un platillo clásico de las fiestas decembrinas.

Y su valor nutritivo también destaca debido a que aporta vitaminas del grupo B (B6 y B12), A y D, y minerales como el fósforo, magnesio, potasio, yodo y selenio . En conjunto, aporta energía, favorece la digestión, fortalece el sistema inmune y es bajo en grasas.

Mantén el bacalao refrigerado después de desalarlo para conservar su frescura hasta el momento de cocinarlo. Foto: Freepik

Actualmente, el bacalao no solo simboliza una tradición, sino también unión familiar, versatilidad y un sabor asociado a las celebraciones decembrinas en México

