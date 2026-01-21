Deliciosos y sencillos de incorporar a la dieta, los búlgaros son una alternativa popular dentro de la alimentación diaria, gracias a los múltiples nutrientes y beneficios que aportan.

Sin embargo, existen dos maneras de cultivarlos: la versión a base de leche y la alternativa con agua. Hoy en particular te hablamos sobre los procedimientos del segundo método.

Los búlgaros de agua se cultivan mediante un proceso de fermentación casera sencillo. Foto:Freepik

Leer también Cómo hacer tamales de dulce fácilmente

¿Qué diferencia hay entre los búlgaros de agua y leche?

Reconocidos por sus múltiples beneficios para la salud, los búlgaros se obtienen a partir de un proceso de fermentación, que emplea un cultivo iniciador compuesto por diversos microorganismos, esto de acuerdo con el portal estadounidense Fermentaholics.

Del proceso se obtiene el kéfir, una bebida que contiene microorganismos vivos y activos capaces de favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal. Además, su consumo se asocia con una mejor digestión, el fortalecimiento del sistema inmunológico y un mayor aprovechamiento de nutrientes esenciales.

Como lo mencionamos anteriormente, pueden prepararse a partir de la fermentación con leche, ya sea de vaca, oveja y cabra, o con agua.

Esta última versión, conocida como tibicos, se obtiene al fermentar granos de kéfir en agua natural con azúcar, ingrediente necesario para comenzar el proceso de fermentación.

A diferencia de los búlgaros de leche, que presentan una textura más densa y opaca, los de agua son pequeños cristales de apariencia gelatinosa y translúcida. Dichas formaciones están compuestas por comunidades de bacterias y levaduras que coexisten en simbiosis y se mantienen cohesionadas gracias a un polisacárido producido por Lactobacillus higarii.

Su origen ha sido vinculado de manera especulativa con México, ya que existe documentación de finales del siglo XIX que registra a los búlgaros de agua como una bebida fermentada hecha a partir del jugo endulzado de nopal.

Actualmente, ambos cultivos pueden obtenerse mediante intercambios entre productores caseros, en tiendas especializadas en fermentos, a través de plataformas en línea dedicadas a cultivos vivos o en mercados de alimentos naturales, donde se comercializan granos activos listos para su uso.

Formados por bacterias y levaduras, los búlgaros de agua permiten obtener kéfir casero. Foto: Wikimedia Commons

¿Cómo hacer búlgaros de agua?

Ingredientes

Granos de kéfir de agua

1 litro de agua libre de cloro y flúor

1/4 de taza de azúcar por cada litro de agua

Procedimientos

En un frasco de vidrio limpio y esterilizado, agrega azúcar.

Incorpora 1/2 taza de agua caliente y mezcla hasta que el azúcar se disuelva por completo.

Añade 3 tazas de agua a temperatura ambiente o fría y verifica que el líquido esté templado antes de continuar.

Incorpora los granos de kéfir de agua.

Cubre el frasco con una toalla limpia o un filtro de café de papel y sujétalo con una liga para permitir la ventilación, así como evitar la entrada de impurezas.

Coloca el frasco en un lugar cálido (entre 20 °C y 29 °C) y deja fermentar durante 24 a 48 horas.

Una vez concluido el tiempo de fermentación, cuela el líquido para separar los granos.

Reutiliza los granos en un nuevo lote de agua azucarada siguiendo los pasos anteriores.

El kéfir de agua obtenido está listo para consumirse o puede almacenarse en el refrigerador.

Siguiendo este método, es posible mantener activos los búlgaros de agua durante largos periodos. No obstante, se recomienda evitar fermentaciones superiores a 72 horas de manera frecuente, pues los granos pueden consumir por completo el azúcar disponible y debilitarse al quedarse sin alimento.

Además, el portal especializado NW Ferments aconseja no realizar el cultivo en espacios donde haya productos químicos, detergentes o aromatizantes fuertes, debido a que los granos pueden absorber sustancias del ambiente y verse afectados en su actividad.

Los búlgaros de agua funcionan como un iniciador natural del proceso de fermentación. Foto: Freepik

Preparar búlgaros de agua en casa no solo es un proceso sencillo, sino también una forma práctica de incorporar bebidas fermentadas a la alimentación diaria.

Leer también Cuál es la diferencia entre una estufa de gas y una estufa eléctrica

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters