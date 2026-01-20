Hay quienes creen que el corazón de un hogar es la cocina; quizá se debe a sus aromas envolventes, a que es el punto de reunión de reunión de la familia, o a su calor que parece abrazarte.

Una de las partes más importantes de la cocina es, desde luego, la estufa. No solo se trata de la fuente de esa calidez característica sino de uno de los electrodomésticos que no faltan nunca. Escoger la estufa podría llegar a ser una tarea complicada, sobre todo con tantas opciones en el mercado.

Hoy en Menú, te contamos cuál es la diferencia entre una estufa de gas y una estufa eléctrica; dos de las opciones más populares en la actualidad.

Foto: Freepik.

¿Es mejor una estufa de gas o una estufa eléctrica?

Depende. Elegir entre una estufa de gas y una estufa eléctrica depende de las necesidades de cada hogar y cocinero. De acuerdo con el Ohio State Health & Discovery y Earth.org, debes tener en cuenta lo siguiente:

Estufa de gas

Emite gases que podrían afectar tu salud

Puede tener fugas

No se puede controlar la temperatura

Menor tiempo de cocción

Foto: Unsplash.

Estufa eléctrica

Tiene control de temperatura

No hay riesgo de fugas de gas

Son fáciles de limpiar

Leer también: La fruta que hace que el mole de olla sepa mejor

Esto no implica que no se deban usar estufas de gas; sin embargo, se recomienda ampliamente que, si vas a optar por tener una en casa, te asegures de tener buena ventilación para evitar la concentración de gases mientras cocinas.

Al mismo tiempo, cabe mencionar que, de acuerdo con The Ohio State University, el hecho de que las estufas eléctricas no emitan gases no implica que no contaminen, pues esto depende íntegramente de la fuente de energía eléctrica.

¿Cómo escoger una estufa?

Si ya te decidiste por el tipo de estufa, es momento de pensar en los detalles de la estufa que quieres. Cooking in Toscana recomienda prestar especial atención a:

Número de quemadores: Aunque no suelas tener 4 ollas y sartenes al fuego al mismo tiempo, vale la pena considerar una con más espacio para ocasiones especiales.

Tamaño de los quemadores: Debes considerar el tamaño de tus sartenes y ollas.

Material: El acero inoxidable y el vidrio cerámico suelen tener una apariencia más pulcra y ser más fáciles de limpiar.

Facilidad para limpiar: Además del material, considera la forma de los quemadores y llaves o botones.

Foto: Freepik.

Leer también: Para qué sirve ponerle vinagre a las ollas antes de cocinar

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters