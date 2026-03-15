En México los tacos son una de las comidas más queridas y versátiles, desde los clásicos de pastor hasta los de guisado, siempre hay una versión para cada antojo.

De entre ellos destacan los tacos al albañil que combina carne con verduras y especias que aportan energía, algo muy importante para quienes realizan trabajos físicamente arduos, y en Menú te enseñamos a hacerlos.

Guadalajara tiene el record Guiness del taco más grande del mundo. Foto: Freepik

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¿Qué hace un albañil?

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos del Gobierno de México define al albañil como la persona que realiza labores de construcción y reparación como el levantamiento de muros, cimientos, techos, losas y otras estructuras y también se encarga de preparar mezclas, colocar tabiques, realizar amarres y armar varillas para trabes.

Estas actividades que se describen demuestran que es un oficio importante para el desarrollo de viviendas e infraestructura; de igual forma muestra la alta exigencia física que requiere este trabajo.

De acuerdo con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, cada 3 de mayo se celebra en México el Día del Albañil, también conocido como Día de la Santa Cruz; en esta fecha se reconoce el trabajo de quienes se dedican a la construcción.

El taco de pastor es el más consumido. Foto: Freepik

¿Cómo hacer tacos al albañil?

En el oficio de la albañilería muchas veces las comidas se realizan directamente en la obra, donde no siempre hay un espacio cómodo para sentarse o incluso para calentar los alimentos; por eso, los tacos al albañil se han convertido en una opción práctica, ya que son fáciles de servir, llenadores y se pueden comer rápidamente para no parar tanto tiempo la obra.

En el canal de YouTube Cocina Mexicana Casa Nogal, la Chef Norma nos enseña cómo preparar estos tacos.

Ingredientes

1 kg de bistec de res

4 jitomates asados

4 dientes de ajo

2 pimientos morrones (verdes o rojos) medianos picados en tiras

2 cebollas medianas cortada en tiras

medianas cortada en tiras Chile jalapeño rojo o chile serrano al gusto picados en rodajas

1 cucharada de orégano seco

½ cucharadita de comino molido

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Aceite vegetal o aceite de aguacate

Tortillas

Preparación

Corta el bistec de res en tiras delgadas y resérvalo.

Coloca los jitomates asados en el molcajete y machácalos ligeramente para que queden en trozos pequeños.

Calienta un poco de aceite en una cazuela a fuego medio y agrega los dientes de ajo; cuando comiencen a dorarse, incorpora las tiras de bistec .

. Cocina la carne durante unos 3 minutos a fuego bajo.

Sube a fuego medio y añade los pimientos morrones, la cebolla en tiras y el chile jalapeño o serrano.

Sazona con el orégano, el comino molido, pimienta negra y sal.

Deja cocinar todo junto durante aproximadamente 10 minutos, revuelve constantemente para que los ingredientes se integren bien.

Agrega el jitomate machacado y cocina unos 2 minutos más.

machacado y cocina unos 2 minutos más. Apaga el fuego.

Sirve el guisado en las tortillas.

Preparar tacos al albañil en casa es una forma sencilla de disfrutar un guiso lleno de sabor y que, además, es rendidor.

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