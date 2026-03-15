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En México los tacos son una de las comidas más queridas y versátiles, desde los clásicos de pastor hasta los de guisado, siempre hay una versión para cada antojo.
De entre ellos destacan los tacos al albañil que combina carne con verduras y especias que aportan energía, algo muy importante para quienes realizan trabajos físicamente arduos, y en Menú te enseñamos a hacerlos.
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¿Qué hace un albañil?
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos del Gobierno de México define al albañil como la persona que realiza labores de construcción y reparación como el levantamiento de muros, cimientos, techos, losas y otras estructuras y también se encarga de preparar mezclas, colocar tabiques, realizar amarres y armar varillas para trabes.
Estas actividades que se describen demuestran que es un oficio importante para el desarrollo de viviendas e infraestructura; de igual forma muestra la alta exigencia física que requiere este trabajo.
De acuerdo con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, cada 3 de mayo se celebra en México el Día del Albañil, también conocido como Día de la Santa Cruz; en esta fecha se reconoce el trabajo de quienes se dedican a la construcción.
¿Cómo hacer tacos al albañil?
En el oficio de la albañilería muchas veces las comidas se realizan directamente en la obra, donde no siempre hay un espacio cómodo para sentarse o incluso para calentar los alimentos; por eso, los tacos al albañil se han convertido en una opción práctica, ya que son fáciles de servir, llenadores y se pueden comer rápidamente para no parar tanto tiempo la obra.
En el canal de YouTube Cocina Mexicana Casa Nogal, la Chef Norma nos enseña cómo preparar estos tacos.
Ingredientes
- 1 kg de bistec de res
- 4 jitomates asados
- 4 dientes de ajo
- 2 pimientos morrones (verdes o rojos) medianos picados en tiras
- 2 cebollas medianas cortada en tiras
- Chile jalapeño rojo o chile serrano al gusto picados en rodajas
- 1 cucharada de orégano seco
- ½ cucharadita de comino molido
- Pimienta negra al gusto
- Sal al gusto
- Aceite vegetal o aceite de aguacate
- Tortillas
Preparación
- Corta el bistec de res en tiras delgadas y resérvalo.
- Coloca los jitomates asados en el molcajete y machácalos ligeramente para que queden en trozos pequeños.
- Calienta un poco de aceite en una cazuela a fuego medio y agrega los dientes de ajo; cuando comiencen a dorarse, incorpora las tiras de bistec.
- Cocina la carne durante unos 3 minutos a fuego bajo.
- Sube a fuego medio y añade los pimientos morrones, la cebolla en tiras y el chile jalapeño o serrano.
- Sazona con el orégano, el comino molido, pimienta negra y sal.
- Deja cocinar todo junto durante aproximadamente 10 minutos, revuelve constantemente para que los ingredientes se integren bien.
- Agrega el jitomate machacado y cocina unos 2 minutos más.
- Apaga el fuego.
- Sirve el guisado en las tortillas.
Preparar tacos al albañil en casa es una forma sencilla de disfrutar un guiso lleno de sabor y que, además, es rendidor.
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